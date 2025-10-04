Kaip planuoti rudens dienas, kad liktų laiko sau

Maži žingsniai į naują režimą
Pasak smulkiojo verslo koučerės, akredituotos koučingo specialistės Raimondos Kostiuškevičiūtės-Ohnjec, grįžimas nuo spontaniškumo prie struktūros reiškia pokytį, o pokyčiams reikia daug energijos: „Jaučiamės pavargę, mums reikia atostogų po atostogų. Tai ne tinginystė, o persijungimas į kitokią sistemą. Kūnas atiduoda visus savo energijos resursus, kad adaptacija būtų kuo sklandesnė.“
Specialistė pabrėžia, kad prie rutiną grįžti patartina mažais žingsneliais. „Reikėtų vadovautis ne herojišku požiūriu, kad nuo rytojaus viską keičiame, o susitelkti į mažus, kartojamus veiksmus, kurie grąžina į save“, – pataria R. Kostiuškevičiūtė-Ohnjec.
Vienas tokių žingsnių, anot jos, galėtų būti kėlimasis tuo pačiu laiku, net jei sunku atsisveikinti su vėlyvais rytais. Taip pat – trys minutės tylos prieš darbo dieną. Pravartu išsikelti sau aiškų dienos tikslą – ne dešimt tikslų, o vieną.
„Tai mažos stotelės, formuojančios naują ritmą, struktūrą ir kelią. Dieną užbaigti vertėtų taip, kad kūnas žinotų: dabar poilsio metas. Rugsėjį dažnai jaučiamės tarsi iš valties persėdę į lėktuvo piloto kėdę, tad ypač svarbu žinoti kryptį ir palaipsniui pratintis prie naujų vaidmenų ir pareigų“, – sako R. Kostiuškevičiūtė-Ohnjec.
Savi ritualai nėra egoizmas
Specialistė pabrėžia ir ritualų svarbą emocinei gerovei: „Sunkiausias darbas yra nepamesti savęs, o ritualai tam padeda. Tai vidiniai orientyrai, kai išorėje daug triukšmo. Rytinis ritualas – priminimas, kad ši diena priklauso tau, net jei laukia perkrauta darbotvarkė. Vakarinis ritualas – padėkojimas sau, kad daug nuveikei, šauniai padirbėjai, dabar metas ilsėtis. Emocinė gerovė neprasideda nuo atostogų ar SPA. Ji prasideda nuo to, kaip elgiamės su savimi kasdien.“
Kalbėdama apie tai, kaip suplanuoti dieną, kad joje liktų laiko ne tik darbui, bet ir sau, specialistė pabrėžia, kad pradėti reikia nuo žodžio „sau“. Ne dėl egoistinių paskatų, o todėl, kad iš tuščios taurės kitam nepripilsi.
„Man labai padeda kalendorius – ko nėra jame, to nėra visai. Dėl to kviečiu pabandyti palikti tarpus kalendoriuje tik sau: kvėpavimui, netikėtumui, mažam apdovanojimui. Prioritetus dėlioti vertėtų ne pagal skubumą, o pagal vertę ir prasmę“, – pataria smulkiojo verslo koučerė.
Pasak jos, kol nesame tvirtai priėmę sprendimo save laikyti prioritetu, tol neveiks jokie patarimai ir vėl sugrįšime prie chaoso, kai dienas pradedame su triukšmu telefone, o baigiame ant sofos su likučiais iš šaldytuvo. „Dienotvarkė – ne kalėjimo režimas, o individualus partneris. Ji turi padėti tau gyventi, o ne tu turi jai tarnauti“, – pastebi R. Kostiuškevičiūtė-Ohnjec.
Sunkiausias darbas yra nepamesti savęs, o ritualai tam padeda.
Pusryčių ir pietų dėžutės svarba
Dienos struktūroje svarbų vaidmenį turi ir mūsų mityba. Gydomosios mitybos terapeutė, homeopatė Deimantė Rapalytė-Kuliešienė pabrėžia, kad būtent pusryčiai ir pietų dėžutė yra energijos pagrindas: „Jei ryte suvalgome maistingą, subalansuotą patiekalą, stabilizuojame cukraus kiekį kraujyje, pageriname koncentraciją ir nuotaiką. Pietų dėžutė padeda išvengti greito, nesveiko maisto pagundų ir užtikrina, kad visą dieną gautume reikiamų maistinių medžiagų. Tai investicija į sveikatą ir produktyvumą.“
Pasak jos, nesudėtingi užkandžiai gali tapti puikiu energijos šaltiniu. Pavyzdžiui, daržovių lazdelių rinkinys su avinžirnių arba avokadų užtepėle gali būti sotus, skaidulų gausus užkandis, o obuolio skiltelės su riešutų sviestu – baltymų ir sveikųjų riebalų šaltinis. Energija aprūpina ir naminiai avižiniai batonėliai be pridėtinio cukraus, jogurtas arba kefyras su uogomis ir sėklomis ar kietai virtas kiaušinis su viso grūdo duona.
Duona – patikimas pagalbininkas
Specialistė išskiria ir duonos vaidmenį planuojant rytus – juoda duona ar tamsi duona su sėklomis yra puikus pagrindinis produktas, leidžiantis per kelias minutes paruošti subalansuotus sumuštinius.
„Duona sutaupo laiko rytais, nes nereikia ilgai gaminti, – užtenka pasirinkti kelis kokybiškus priedus. Be to, šis produktas gali būti puiki terpė įtraukti daugiau daržovių ir baltymų į pusryčių meniu“, – pastebi D. Rapalytė-Kuliešienė.
Pasak jos, su duona puikiai tiks avokadas, kiaušinis ir žalumynai – jie suteiks sveikųjų riebalų, baltymų ir ląstelienos. Varškė arba rikota su pomidorais ir bazilikais – lengvas, bet maistingas derinys, o sūdyta lašiša su avinžirnių ar jogurto užtepėle ir agurkais – baltymų ir omega-3 šaltinis. Sotus ir baltymingas yra tunų, salierų, agurkų gabalėlių, jogurto arba alyvuogių aliejaus derinys, o vaikams energijos suteiks riešutų sviestas su banano riekelėmis ir cinamonu.
Pasitelkite paprastų, bet maistingų derinių. Duona, baltymai ir daržovės yra greitas sprendimas.
D. Rapalytė-Kuliešienė pateikia ir keletą patarimų šeimoms, kurios nori maitintis sveikai, bet turi mažai laiko gaminti. Pirmiausia savo mitybą reikėtų planuoti iš anksto, savaitgalį pasiruošti pagrindus, pavyzdžiui, išsivirti kiaušinių, pasiruošti daržovių lazdelių, išsikepti vištienos.
„Pasitelkite paprastų, bet maistingų derinių. Duona, baltymai ir daržovės yra greitas sprendimas. Į mitybos planavimą verta įtraukti ir vaikus: leiskite jiems pasirinkti užtepėlę ar daržovių derinį – taip jie noriai valgys sveiką maistą. Turėkite gelbstinčių produktų šaldytuve: humuso, natūralaus jogurto, kiaušinių, šviežių vaisių. Nepamirškite paprastumo – sveikas maistas nebūtinai turi būti įmantrus. Dažnai užtenka kokybiškų, švarių produktų derinio“, – pataria gydomosios mitybos terapeutė.
Naujausi komentarai