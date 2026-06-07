Sultingi kebabai: norėsis kartoti visą vasarą

Tikrasis kebabas nėra tik Lietuvoje populiarus lavašo suktinukas – kulinarinėje tradicijoje tai įvairūs mėsos patiekalai, kepami ant ugnies: nuo maltos mėsos ant iešmo (liulia kebabo) iki visiems gerai žinomų marinuotų vištienos ar kitos mėsos gabalėlių. Būtent šias kebabo versijas nesudėtinga perkelti ant grilio ir susikurti tikrą skonių fiestą tiesiog namuose.
„Renkantis mėsą naminiams kebabams svarbiausia atkreipti dėmesį į jos šviežumą, kokybę, sudėtį ir kilmę. Pavyzdžiui, ruošiant vištienos kebabą, svarbu, kad ji būtų natūrali, marinuota naudojant kokybiškus ingredientus. Ant iešmo formuojamam liulia kebabui rekomenduojama rinktis ne per liesą jautieną ar avieną – šiek tiek riebesnė mėsa išliks sultinga kepant“, – pataria žemų kainų prekybos tinklo „Lidl“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė.
Norint išsikepti kebabą patiems, pirmiausia pravers kokybiškos grilio grotelės arba metaliniai iešmai – jie ypač svarbūs gaminant liulia kebabą, kad mėsa tvirtai laikytųsi ir tolygiai iškeptų.
Formuojant mėsą ant iešmų, verta sudrėkinti rankas – masė nelips ir bus lengviau ją tolygiai paskirstyti. Kepant svarbu kebabus reguliariai vartyti, kad jie tolygiai apskrustų iš visų pusių.
Vištienos kebabo skoniui didžiausią įtaką daro marinavimas – kuo ilgiau mėsa marinuojama, tuo ji minkštesnė ir aromatingesnė. Svarbu jos neperkepti: vištiena iškepa greitai, todėl pakanka kelių minučių iš kiekvienos pusės, kad išliktų sultinga. Prieš kepant vištieną, groteles rekomenduojama lengvai patepti aliejumi – taip mėsa neprilips ir išlaikys formą.
„Gaminant skirtingus kebabus, praverčia ir skirtingi grilio įrankiai. Pavyzdžiui, liulia kebabui svarbiausia – tvirti metaliniai iešmai, kurie leidžia maltai mėsai gerai laikytis ir tolygiai kepti. Vištienos gabaliukams puikiai tinka klasikinės grotelės. Taip pat bet kuriam ant grilio kepamam patiekalui naudinga turėti žnyples vartyti ir šepetį grotelėms prižiūrėti po kepimo“, – sako L. Skersytė.
Kebabams kepti labiausiai tinka vidutinė kaitra – per didelė ugnis gali greitai apskrudinti mėsos išorę, tačiau vidus taip ir liks neiškepęs arba išsausės. Pradedantiems grilintojams verta rinktis skirtingus, bet lengvai paruošiamus kebabų tipus: klasikinį liulia kebabą iš maltos mėsos ir marinuotos vištienos kebabą lavaše. Vienas leidžia išbandyti tradicinį kepimą ant iešmo, kitas – greitesnį ir universalesnį variantą, puikiai tinkantį kasdienėms vakarienėms.
Sultingas liulia kebabas ant grilio
Liulia kebabas – klasikinis Artimųjų Rytų ir Kaukazo patiekalas, gaminamas iš gerai išminkytos maltos mėsos, suformuotos ant iešmų ir kepamos grilyje. Pagrindinis jo išskirtinumas – sultinga, bet tvirta tekstūra ir intensyvus prieskonių skonis.
Reikės:
500 g maltos jautienos arba avienos (gali būti mišinys),
1 mažo svogūno,
2 skiltelių česnako,
1 saujos petražolių arba kalendrų,
1 šaukštelio druskos,
0,5 šaukštelio juodųjų pipirų,
1 šaukštelio kuminų,
1 šaukštelis maltos paprikos.
Svogūną ir žalumynus labai smulkiai supjaustykite. Česnaką susmulkinkite. Visus ingredientus sudėkite į dubenį su malta mėsa. Masę intensyviai minkykite 5–7 minutes, kol taps vientisa ir lipni. Sudrėkintomis rankomis formuokite pailgas dešreles ir tvirtai suspauskite jas aplink iešmus. Įkaitinkite grilį iki vidutinės kaitros. Kepkite kebabus apie 10–15 minučių, nuolat vartydami, kol gražiai apskrus iš visų pusių. Nuimkite nuo grilio ir leiskite pailsėti 2–3 minutes. Patiekite su lavašu arba pita, jogurtiniu česnakiniu padažu ir marinuotais svogūnais.
Klasikinis vištienos kebabas lavaše
Tai lengviau pagaminamas, naminis kebabo variantas iš kokybiškos vištienos ir šviežių, traškių daržovių. Didžioji šio patiekalo sėkmės paslaptis – marinatas: jogurtas su prieskoniais ne tik suteikia skonio, bet ir išlaiko vištieną ypač minkštą ir sultingą. Kepant grilyje tokia mėsa lengvai apskrunda, įgauna dūmo aromato, o kartu su šiltu lavašu, gaiviais priedais ir mėgstamu padažu sukuria sotų ir gaivų derinį.
Reikės:
500 g vištienos (šlaunelių arba krūtinėlės),
150 g „Pilos“ natūralaus jogurto arba kefyro,
2 skiltelių česnako,
1 šaukštelio paprikos,
0,5 šaukštelio ciberžolės,
1 šaukštelis kario prieskonių,
druskos pagal skonį,
4 lavašų,
2 pomidorų,
1 agurko,
1 saujos salotų,
padažo (česnakinio arba aštraus).
Vištieną supjaustykite nedideliais gabalėliais. Sumaišykite jogurtą, česnaką ir prieskonius. Įdėkite vištieną ir gerai išmaišykite. Palikite marinuotis bent 2–4 valandoms (geriausia per naktį). Įkaitinkite grilį iki vidutinės kaitros. Vištieną kepkite ant grotelių arba iešmų 8–12 minučių, kol visiškai iškeps, bet neišsausės. Lavašą trumpai pašildykite ant grilio arba keptuvėje. Ant lavašo dėkite vištieną, pjaustytas daržoves ir padažą, susukite. Patiekite iš karto, kol lavašas dar šiltas, o mėsa – sultinga.
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