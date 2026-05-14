Agresyvus bebras užgrobė tvenkinį ir užpuolė šeimą

Incidentas įvyko Čekijoje, o apie jį praneša idnes.cz.
Neįprastas gyvūno susidūrimas su žmogumi įvyko Čekijos kurortiniame miestelyje Klimkocicėje. Bebras tikriausiai ruošėsi įsikurti privačioje teritorijoje esančiame tvenkinyje. Jis užpuolė sklypo savininko šunį, o vėliau ir dukrą.
Sklypo savininkas iškvietė policijos pareigūnus. „Situacija buvo sudėtinga, todėl mes į pagalbą iškvietėme ugniagesius“, – leidiniui pasakojo miesto policijos karininkas Janas Krokeris.
Pasak jo, ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, bebras buvo ramus ir sėdėjo ant kranto, kur, tikriausiai, rausė urvą.
Policininkai iki atvažiuojant ugniagesiams buvo šalia gyvūno. Ugniagesiai turėjo pagauti bebrą, tačiau to padaryti nesugebėjo. Po kelių nesėkmingų bandymų jį pagauti, bebras nežinia kur dingo.
Pasak policijos pareigūnų, sklypo savininkas susitarė su ugniagesiais, kad jiems praneš, jei bebras vėl pasirodys.
Miesto vadovai apie incidentą pranešė socialiniuose tinkluose, kad žmonės būtų atsargūs, jei pamatys pavojingą bebrą.
