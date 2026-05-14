 Agresyvus bebras užgrobė tvenkinį ir užpuolė šeimą

Agresyvus bebras užgrobė tvenkinį ir užpuolė šeimą

2026-05-14 18:01
Parengta pagal užsienio spaudą

Agresyvus bebras užgrobė privatų tvenkinį ir užpuolė sklypo savininkus. Policininkams ir ugniagesiams pagauti gyvūno nepavyko.

Bebras
Bebras / K. Vanago/BNS nuotr.

Incidentas įvyko Čekijoje, o apie jį praneša idnes.cz.

Neįprastas gyvūno susidūrimas su žmogumi įvyko Čekijos kurortiniame miestelyje Klimkocicėje. Bebras tikriausiai ruošėsi įsikurti privačioje teritorijoje esančiame tvenkinyje. Jis užpuolė sklypo savininko šunį, o vėliau ir dukrą.

Sklypo savininkas iškvietė policijos pareigūnus. „Situacija buvo sudėtinga, todėl mes į pagalbą iškvietėme ugniagesius“, – leidiniui pasakojo miesto policijos karininkas Janas Krokeris.

Pasak jo, ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, bebras buvo ramus ir sėdėjo ant kranto, kur, tikriausiai, rausė urvą.

Policininkai iki atvažiuojant ugniagesiams buvo šalia gyvūno. Ugniagesiai turėjo pagauti bebrą, tačiau to padaryti nesugebėjo. Po kelių nesėkmingų bandymų jį pagauti, bebras nežinia kur dingo.

Pasak policijos pareigūnų, sklypo savininkas susitarė su ugniagesiais, kad jiems praneš, jei bebras vėl pasirodys. 

Miesto vadovai apie incidentą pranešė socialiniuose tinkluose, kad žmonės būtų atsargūs, jei pamatys pavojingą bebrą.

Šiame straipsnyje:
bebras
ugniagesiai
tvenkinys
policininkai
sklypo savininkas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Atsargiai
Pikti bebrai, lysti draudžiama.
2
-1
FAKTAS
TAI BUVO SEIMO BEBRAS...
4
-1
Visiškas Stasys
Įdomu ką vartojo tas šeimininkas,kad jį bebras puolė,kokios spalvos buvo?
4
-2
Visi komentarai (3)

Daugiau naujienų