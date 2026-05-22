 Britas 20-ą kartą įkopė į Everestą

2026-05-22 16:44
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Britų alpinistas 20-ą kartą įkopė į aukščiausio pasaulio kalno viršūnę. Anot pranešimų vietoje, Kentonas Coolas viršukalnę pasiekė penktadienio rytą, agentūrai AFP sakė Nepalo vyriausybės atstovas Khimas Lal Gautamas. 52-ejų britas tapo pirmuoju ne nepaliečiu alpinistu, kuriam Everestas pakluso rekordinį skaičių kartų.

Kentonas Coolas / Scanpix nuotr.

Kalnų vedlys K. Coolas pirmą kartą į Everesto kalną įkopė 2004 m. Nuo tada jis kone kasmet mokius klientus lydėjo į 8 849 metrų aukščio viršūnę. Kai prieš aštuonerius metus  per nelaimingą atsitikimą kalnuose susilaužė abu kulnakaulius, vyrui buvo pasakyta, kad jis be pagalbos niekada daugiau nebegalės vaikščioti – tačiau šias prognozes jis paneigė su kaupu.

K. Coolas nuo 2022 m. yra vienintelis ne nepalietis Everesto rekordininkas. Tačiau mažiausiai septyni Nepalo alpinistai yra įkopę į pasaulio stogu vadinamą kalną daugiau kaip 20 kartų. Nepalietis Kami Rita Sherpa sekmadienį viršukalnėje stovėjo jau 32 kartą.

Alpinizmas yra svarbus Nepalo pajamų šaltinis. Tačiau vis pasigirsta ir kritikos dėl pernelyg didelių alpinistų srautų Evereste. Šį sezoną Himalajų šalis išdavė rekordinį leidimų skaičių Everesto šturmui – 492. Vien tik trečiadienį į kalną įkopė 275 žmonės – tai naujas rekordas.

