Krokodilo pilve rado dingusį verslininką

Apie tai praneša leidinys „Daily Mail“.
59-erių metų Gabrielis Batista važiavo per apsemtą tiltą visureigiu, tačiau srovė apvertė automobilį. Verslininkas išsiropštė iš visureigio ir pabandė nubristi iki kranto, tačiau jį nunešė upės srovė.
Kitą dieną policijos pareigūnai dronų pagalba apžiūrėjo saloje esančius krokodilus – maždaug už 60 metrų nuo tilto, kur dingo G. Batista. Vienas krokodilas gulėjo nejudėdamas, lyg būtų neseniai pavalgęs.
Gegužės 2-ąją jį nušovė snaiperis. Tada malūnsparniu į krokodilų pilną salą nusileido policijos kapitonas Joey Potgieter. Jis pritvirtino plėšrūną prie lyno ir kartu su juo pakilo į orą.
Krokodilo pilve rado dvi žmogaus rankas ir pusę krūtinės ląstos. DNR tyrimai parodė, kad tai G. Batistos kūno dalys.
Taip pat plėšrūno viduje buvo rastos šešios poros įvairių batų. Nė viena jų nepriklausė žuvusiajam. Policijos pareigūnai mano, kad krokodilas ne vienerius metus medžiojo žmones toje vietoje, kur pradingo G. Batista.
