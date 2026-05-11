Lenkas spruko nuo garaže pasislėpusio lokio

Incidentas įvyko šeštadienio vakarą viename kaime prie Beščadų kalnų, kurie ribojasi su Slovakija ir Ukraina.
Vietos gyventojas Krzysztofas Dębińskis nuėjo į garažą pasiimti įrankių ir pamatė viduje pasislėpusį lokį.
„Mane pamatęs, jis atsistojo ant užpakalinių kojų ir puolė, pajudėjęs tiesiai manęs link“, – vietos leidiniui sakė K. Dębińskis.
Išsigandęs gyvūnas puolė vytis vyrą, bet jam pavyko pasislėpti už lauke pastatyto automobilio ir įrašyti susidūrimą.
Į įvykio vietą buvo iškviesta policija, galiausiai pareigūnams pavyko išvaryti lokį keliant didelį triukšmą. Pranešama, kad vyras per susidūrimą nebuvo sužeistas.
Pastarosiomis savaitėmis Beščadų regione pastebėta daug lokių, kai kurie vietos pareigūnai perspėja, kad populiaciją tampa sunku kontroliuoti, nes gyvūnai artėja prie žmonių gyvenviečių.
Praėjusį mėnesį šiame regione lokys užpuolė 58 metų moterį. Tai buvo pirmasis per daugiau nei dešimtmetį mirtinas lokio užpuolimas Lenkijoje.
Lenkijoje gyvena nuo 100 iki 150 lokių, daugiausia pietiniuose šalies kalnuose, įskaitant Beščadus ir Tatrus. Visa populiacija išlieka gana maža, tačiau gamtosaugininkai teigia, kad lokių skaičius Karpatų regione, nusidriekusiame palei pietinę Lenkijos sieną, didėja.
„Jis mane puolė. Vienintelė galimybė buvo bėgti už automobilio. Ten ir pasislėpiau“, – pasakojo gyventojas. Jis mėgino šaukdamas išgąsdinti gyvūną ir lokys lėtai atsitraukė. Veikiausiai jis įsigavo vidun, išlaužęs galines garažo duris.
