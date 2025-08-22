Neeilinis rekordas: pagerintas baterijomis varomo traukinio kelionės laikas

Baterijomis varomas traukinys išvyko pagerinti rekordo – ilgiausios kelionės vienu įkrovimu.
„Baterijų traukinių bandymų tikslas buvo parodyti, kad ši technologija yra tinkama pakeisti mūsų ir galbūt kitų operatorių dyzelinius traukinius, kurie dabar yra daugiau nei 30 metų senumo, į kažką, kas nėra varoma dyzelinu. Kažką, kas yra švariau, potencialiai efektyviau ir pigiau prižiūrėti ateityje“, – aiškino inžinerijos direktorius Simon Green (Simonas Grynas).
Rekordas buvo pagerintas.
„Pagerinome rekordą pagal ilgiausią atstumą, kurį nuvažiavo baterijomis varomas traukinys vienu įkrovimu. Nuvažiavome šiek tiek daugiau nei 322 km. Tai svarbus pasiekimas Jungtinės Karalystės geležinkelių pramonei, nes jis parodo baterijų technologijos perspektyvumą traukinių ateičiai“, – džiaugėsi S. Green.
Norint pagerinti rekordą, reikėjo elektrą naudoti taupiai.
„Šildymas ir vėsinimas nebuvo įjungti. Dėl apšvietimo šiek tiek diskutavome, bet galiausiai nusprendėme, kad apšvietimas sumažins atstumą keliais kilometrais. Taigi, nusprendėme, kad jo neįjungsime ir žmonės dėl to nesiskundė. Tačiau įkrovėme nešiojamus kompiuterius ir telefonus“, – teigė inovacijų komandos vadovas Julian Fletcher (Džiulianas Fletčer).
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Tikimasi, kad ateityje baterijomis varomi traukiniai reguliariai važinės apie 100 km atstumais.
„Tai tikrai žingsnis teisinga linkme link visiško nuolatinio elektrifikavimo, kurį, tikiuosi, galėsite pamatyti po poros dešimtmečių“, – sakė traukinių istorikas Tim Dunn (Timas Dunas).
Ankstesnis baterijomis varomo traukinio ilgiausios kelionės vienu įkrovimu rekordas priklausė Vokietijos geležinkelių kompanijai. Jos traukinys be sustojimo nuvažiavo 224 km.
