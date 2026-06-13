Pilotas septyniolika metų skraidė su padirbta licencija

Pilotas buvo suimtas po to, kai, kaip įtariama, tūkstančius keleivių skraidino neturėdamas reikiamos licencijos. Tyrimas atskleidė, kad jis mažiausiai septyniolika metų galėjo atlikti šimtus skrydžių neturėdamas tinkamos licencijos.
Policija išdėstė galimą Jeffrey Wallo sukčiavimo schemą, kuri, pareigūnų teigimu, primena filmo scenarijų.
Nuo 2009 m., kai J. Wallas buvo paaukštintas iki kapitono, jis, kaip įtariama, skraidė su suklastota oro transporto piloto licencija, leidžiančia valdyti komercinius orlaivius. Didelių lėktuvų, kuriuos eksploatuoja Kanados oro linijos, kapitonai privalo turėti ATPL licenciją. Ji įgyjama išlaikius kelis rašytinius egzaminus.
Teisėsaugos pareigūnai J. Wallą palygino su gydytoju, turinčiu šeimos gydytojo licenciją, tačiau nusprendusiu ligoninėje atlikti smegenų operaciją.
„Šis incidentas nekėlė pavojaus saugumui, nes visi „Air Canada“ pilotai kas šešis mėnesius dalyvauja privalomuose kartotiniuose mokymuose, kad išlaikytų savo skraidymo įgūdžius, įskaitant skrydžio patikrą su „Transport Canada“ sertifikuotu piloto instruktoriumi kas dvyliką mėnesių“, – teigiama oro linijų pranešime.
„Air Canada“ teigė, kad pilotas per visą darbo laikotarpį buvo visiškai apmokytas. Bendrovė pridūrė, kad jis sėkmingai baigė arba viršijo reikiamus kartotinius mokymus ir pademonstravo aukštą kompetencijos lygį saugiai valdyti didelius orlaivius.
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