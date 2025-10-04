Policija sulaikė įžūlų vairuotoją: jis – šeštos klasės moksleivis

Tai atsitiko Uzbekistane. Tačiau nenurodoma, kuriame mieste. Apie šį atsitikimą praneša „Telegram“ kanalas „Pressa.uz“.
„Telegram“ kanalas patalpino ir vaizdo įrašą, kuriame matyti sulaikytas moksleivis ir jį kalbinantis policijos pareigūnas.
Į policininko klausimą, ką jis veikia prie vairo, paauglys atsakė labai dalykiškai: „Išvažiavau į miestą sutvarkyti keletą reikalų“.
Pranešama, kad šeštaklasis elgėsi ramiai, tačiau į klausimą apie tėvus nenorėjo atsakyti. „Tuojau atvažiuos mano tėvas, patys viską suprasite“, – pasitikėdamas savimi kalbėjo berniukas.
Kol policijos pareigūnai laukė atvykstančio paauglio tėvo, vietiniai gyventojai prieidavo prie moksleivio ir su juo sveikindavosi kaip su „autoritetu“.
Galima buvo suprasti, kad šį nepilnametį vairuotoją gerai žino ir gerbia visi vietiniai moksleiviai.
Tai atsitiko Uzbekistane. Tačiau nenurodoma, kuriame mieste. Apie šį atsitikimą praneša „Telegram“ kanalas „Pressa.uz“.
Naujausi komentarai