 Žuvusio piloto sužadėtinė: prieš savo paskutinį reisą jis vartojo kokainą

Žuvusio piloto sužadėtinė: prieš savo paskutinį reisą jis vartojo kokainą

2025-12-03 17:38
Parengta pagal užsienio spaudą

Pilotas, patekęs į tragišką sraigtasparnių susidūrimą Australijoje, prieš paskutinį savo reisą buvo nerviškai išsekęs ir vartojo kokainą.

Žuvusio piloto sužadėtinė: prieš savo paskutinį reisą jis vartojo kokainą
Žuvusio piloto sužadėtinė: prieš savo paskutinį reisą jis vartojo kokainą / Asociatyvi A. Ufarto/BNS nuotr.

Apie tai rašo laikraštis „Daily Mail“.

Tragedija įvyko 2023 – ųjų metų sausio 2 d., tačiau bylos nagrinėjimas dar tęsiasi.

Keturiasdešimtmetis Ashley Jenkinsonas buvo vienas iš keturių žmonių, kurie neišgyveno per turistinio sraigtasparnio „Sea World“ susidūrimą su kitu tokiu pat sraigtasparniu turistiniame Gold Kousto mieste, esančiame už 80 kilometrų nuo Brisbano.

A. Jenkinsono sužadėtinė Kosha Rickardson – Johnson tyrėjams papasakojo, kad 2022 metais pilotas patyrė nervų sutrikimą. Tuo laikotarpiu jis 6 – 8 kartus vartojo kokainą.

„Aš aptikau jį verkiantį spintoje ir paklausiau, kas atsitiko. Tada jis ir pratrūko: „Tu neįsivaizduoji, kokį spaudimą aš patiriu“, – pasakojo K. Rickardson – Johnson.

Žinoma, kad A. Jenkinsonas per Naujųjų metų vakarėlį atsinešė narkotinių medžiagų paketėlį. Jo sužadėtinė matė, kaip jis paketėlio turinį vartojo sausio 1- ąją, 3 val. nakties, likus dienai iki baisios avarijos.

Pasak sužadėtinės, jam, pagrindiniam „Sea World“ pilotui, teko daug dirbti, ypač prieššventiniu periodu. K. Rickardson – Johnson buvo sunerimusi dėl jaunikio sveikatos, tačiau nesiryžo pakalbėti su jo vadovybe, kad mylimajam duotų daugiau laisvų dienų.

 

 

Šiame straipsnyje:
Daily Mail
nerviškai išsekęs
kokainas
pilotas
sraigtasparnių susidūrimas
sužadėtinė
Sea World
Ashley Jenkinsonas
Kosha Rickardson – Johnson

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų