Šeima su giminaitės kūnu įsėdo į lėktuvą ir sužlugdė skrydį

2025-12-20 08:19
Parengta pagal užsienio spaudą

Šeima su giminaitės kūnu įsėdo į oro linijų bendrovės „EasyJet“ lėktuvą ir sužlugdė skrydį.

Šeima su giminaitės kūnu įsėdo į lėktuvą ir sužlugdė skrydį / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Apie tai praneša leidinys „Daily Mail“.

Incidentas įvyko lėktuve, kuris turėjo skristi iš Ispanijos miesto Malagos į Didžiosios Britanijos miestą Londoną.

Liudininkai pasakojo, kad 89-erių metų moterį į lėktuvo saloną įvežė neįgaliojo vežimėlyje. Moterį prižiūrėjo penki giminaičiai. Pasak liudininkų, oro uosto darbuotojai prieš šeimai keliaujant į lėktuvą pastebėjo, kad senyva moteris prastai atrodo. 

Tačiau giminaičiai užtikrino, kad ji paprasčiausiai pavargo. Vienas keleivis tvirtino, kad girdėjo, kaip jie prisistatė gydytojais.

Lėktuvas pradėjo judėti į kilimo ir tūpimo taką, tačiau staiga sustojo, nes buvo gautas pranešimas, kad moteris neišgyveno. Todėl lėktuvo skrydis dėl mirusios keleivės buvo atidėtas dvylikai valandų.

Gruodžio 19-ąją dieną oro linijų bendrovės „EasyJet“ atstovai pareiškė, kad turistai klydo – pensininkė turėjo pažymą, patvirtinančią, kad ji gali skristi. Pasak jų, sėsdama į lėktuvą moteris buvo gyva.

 

 

