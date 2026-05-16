Automagistralėje Vilnius–Kaunas įvedami eismo pokyčiai, netrukus prasidės kelio remonto darbai

Kaip pranešė kelių infrastruktūros bendrovė „Via Lietuva“, eismo ribojimai įvedami ruože nuo 89,42 iki 94,34 kilometrų, dešinėje pusėje. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus link Kauno.
„Pradėdami darbus vienoje intensyviausių šalies automagistralių Vilnius–Kaunas, nuosekliai tęsiame visos šalies kelių atnaujinimą. Šiemet laukia beveik 200 kilometrų intensyvių remonto darbų automagistralėse ir magistraliniuose keliuose, kartu tvarkysime ir tiltus bei viadukus“, – pranešime cituojamas susisiekimo ministras Juras Taminskas.
„Vien pagrindinėse transporto arterijose – Vilnius–Klaipėda ir Vilnius–Panevėžys – numatyta sutvarkyti daugiau nei 120 kilometrų ruožų bei 24 tiltus ir viadukus. Kelininkų technika dirba ir regioniniuose keliuose“, – sako jis.
Skelbiama, kad siekiant kuo didesnio eismo pralaidumo ir norint užtikrinti saugų transporto priemonių judėjimą, vykdomų darbų metu bus išlaikytos po dvi eismo juostos kiekviena kryptimi.
Pabrėžiama, kad dėl to vairuotojai turėtų išlikti atidūs rinkdamiesi eismo juostą – jei planuojama nuvažiuoti į konkrečią teritoriją, svarbu iš anksto pasirinkti tinkamą juostą.
„Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas teigia, kad artimiausiu metu visoje šalyje startuosiantys kelių atnaujinimo darbai palies ne vieną svarbų automagistralės ruožą.
„Artimiausiu metu bus tvarkomas apie 5 kilometrų ilgio automagistralės ruožas – vairuotojus raginame išlikti atidžius, laikytis eismo ribojimų ir saugoti tiek save, tiek kelyje dirbančius žmones“, – sako jis.
Atliekant kelio darbus bus frezuojama esama asfalto danga ir įrengiami nauji asfalto sluoksniai, taip pat numatytas kelio pagrindo stiprinimas bei visos dangos konstrukcijos atnaujinimas, siekiant pagerinti kelio ilgaamžiškumą ir eksploatacines savybes.
Projekto metu bus sutvarkyti ir įrengti kelkraščiai, atnaujintos paviršinio vandens nuvedimo sistemos – pralaidos, latakai bei šuliniai. Be to, planuojama atnaujinti eismo saugumo priemones ir kelio ženklinimą.
Naujausi komentarai