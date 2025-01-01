 Atšauktas Jurgos koncertas „Žalgirio“ arenoje

2025-10-15 15:49 diena.lt inf.

Spalio 23 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje turėjęs vykti Jurgos Šeduikytės koncertas  „JURGA - Aukso pieva'20” atšaukiamas. 

Atšauktas Jurgos koncertas „Žalgirio“ arenoje / S. Lisausko / BNS nuotr.

„Dėl kūrybinių ir techninių priežasčių šiuo metu nespėjame laiku įgyvendinti meninės koncerto vizijos“, – pranešama Bilietai.lt svetainėje.

Pirkusių bilietus kasose arba pagal išankstinę sąskaitą prašoma užpildyti pinigų grąžinimo formą. Prašymą rasite čia: https://www.bilietai.lt/lit/ticket-refund-application.

Prašymai priimami iki 2025 m. spalio 30 d.

Stop kadras

Bilietus įsigijusiems internetu pinigai bus grąžinti į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas. Pinigai bus pervesti iki 2025 metų spalio 25 dienos.

Organizatoriai atsiprašo už nepatogumus.

