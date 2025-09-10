Bliuzrokeriai „Fuzzrider“ į „Kaunas Blues“ festivalį iš Graikijos atlėks motociklais

Pirmąjį festivalio vakarą, penktadienį, scenoje užvirs tikras roko sukilimas – į Lietuvą atvyksta Graikijos sunkiojo bliuzroko grupė „Fuzzrider“, lydima ištikimų gerbėjų ir motociklų dundesio. Jimas Lordas, grupės vokalistas, sakė: „Atvyksime kaip pridera – ant dviejų ratų ir Kaune sukelsime tikrą uraganą!“
„Fuzzrider“ susibūrė 2021 m. Eginos saloje, kai trys patyrę Graikijos roko scenos muzikantai – J. Lordas (Lord 13, Madleaf), Nikos Giannoulis (One Man Drop, Nochnoy Dozor) ir Brianas Velentzas (Captain Brian) – nusprendė pasinerti į muziką, kurioje jungiasi bliuzo energija, sunkių gitarų rifai ir psichodeliniai atspalviai. Vos pradėję repetuoti, jie netruko sulaukti dėmesio – pirmiausia Graikijoje, o šiandien ir visoje Europoje ir JAV.
Tačiau „Fuzzrider“ – tai ne tik muzika. Tai bendruomenė, kelionių ir laisvės dvasia, gimusi iš draugystės. Grupę visur lydi ištikimi gerbėjai, dažnai – ant motociklų, kurie „Fuzzrider“ dainas pavertė tikrais kelionių himnais. Ši bendra energija festivalio scenoje uždega klausytojus ir sukuria jausmą, kad kiekvienas yra bliuzo šeimos dalis.
2023 m. pasirodęs debiutinis albumas „Fuzzrider“ tapo stipriu grupės pareiškimu: purvinas, žemų dažnių prisotintas skambesys, įkvėptas tokių legendų kaip „Black Sabbath“, „Blue Cheer“, „Pentagram“ ar „Leaf Hound“, bet kartu savaip melodingas, hipnotiškas ir net su Artimųjų Rytų motyvų užuominomis. Kritikai šią muziką apibūdina kaip „dykumos skambesį“ – sunkią, bet viliojančią kelionę gitarų rifų vingiais. Bliuzas dar niekada neskambėjo taip sunkiai ir taip laisvai.
Po „Fuzzrider“ pasirodymo festivalio publika bus kviečiama leistis į dar vieną muzikinę kelionę – nuo Čikagos iki San Fransisko, kur scenoje pasirodys Tia Carroll, Oscar Wilson, Quique Gómez ir Luca Giordano Band.
Du vakarai Kauno sporto halėje, penkios scenos žvaigždės, dešimtys skirtingų bliuzo atspalvių – „Kaunas Blues 2025“ ne tik suvienys pasaulio bliuzo balsus, bet ir primins, kad ši muzika – gyva, kvėpuojanti, atvira visiems, kurie ieško daugiau nei pramogos.
Koncertai:
Spalio 10 d., 19 val., Kauno sporto halė
„Fuzzrider“ (Graikija)
Tia Carroll ir Oscar Wilson (JAV)
Spalio 11 d., 19 val., Kauno sporto halė
„Delgres“ (Gvadelupa)
Robert Finley (JAV)
„Kaunas Blues 2024“ festivalio akimirkos:
Bilietai ir informacija: bilietai.lt.
Festivalį finansuoja Kauno miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
