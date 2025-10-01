„Kaunas Blues“ festivalio sensacija – bliuzo grynuolis Robertas Finley

Vėlyvas, bet įspūdingas startas
R. Finley užaugo Šiaurės Luizianoje, dirbo su šeima ūkyje, tarnavo JAV kariuomenėje, buvo stogdengys ir stalius, tačiau muzika Finley lydėjo nuo vaikystės – dar būdamas berniukas dėvėtų prekių parduotuvėje vietoje batų jis nusipirko gitarą. Vis dėlto plačioji publika jį atrado, kai jam buvo per šešiasdešimt, nes tik netekęs regėjimo jis pilnai atsidavė muzikai. Debiutinis albumas „Age Don’t Mean a Thing“ („Amžius nieko nereiškia“) išleistas 2016 m., kai Finley jau buvo 62-ejų. Pavadinimas tapo jo gyvenimo filosofija.
Albumas atvėrė duris į didžiausias Europos ir JAV scenas, o kritikai ėmė kalbėti apie unikalų bliuzo balsą, kuris turi ne tik patirties svorį, bet ir užkrečiančią energiją. 2019 m. Finley sulaukė dar didesnio dėmesio, kai sužibėjo televizijos šou „America’s Got Talent“ – čia jis tapo vienu labiausiai įsimintinų sezono dalyvių, sulaukęs milžiniško publikos palaikymo.
Vaizdo įrašas: Robertas Finley „Souled Out On You“
Susitikimas su „The Black Keys“
Tikru lūžiu tapo pažintis su roko gigantais „The Black Keys“. Grupės gitaristas ir prodiuseris Danas Auerbachas išgirdo R. Finley ir pakvietė įrašinėti kartu. Nuo to laiko jie tapo artimais bendradarbiais – D. Auerbachas prodiusavo tris R. Finley albumus: „Goin’ Platinum!“, „Sharecropper’s Son“ ir „Black Bayou“. „Robertas yra nepakartojamas istorijų pasakotojas. Jo dainose telpa visas gyvenimas – darbas fermoje, tarnyba kariuomenėje, gospelas bažnyčiose, bliuzas gatvėse ir šeimos stiprybė. Tai vienas unikaliausių ir poetiškiausių balsų, kokius esu girdėjęs“, – sakė D. Auerbachas. Ir iš tikrųjų, R. Finley šiandien yra bliuzo grynuolis, kurio koncertai garsėja sielos giluma ir užkrečiančiu pozityvumu. R. Finley balsas – tikra stichija: jis gali pereiti nuo gilaus, iš širdies gelmių kylančio riaumojimo, iki švelnaus murmesio ar pakylėjančio falceto, visa tai sujungdamas vienoje frazėje.
Vaizdo įrašas: Roberto Finley naujo albumo singlas „I Wanna Thank You“
„Kaunas Blues“ publika tarp pirmųjų išgirs naująją programą
Spalio 4 d. Londone startuoja R. Finley koncertinis turas po Europą ir Jungtinę Karalystę, skirtas naujo albumo pristatymui. Tarp svarbiausių stotelių – ir „Kaunas Blues“ festivalis. Būtent spalio 10 d., „Kaunas Blues“ festivalio metu, pasirodys naujausias R. Finley albumas „Hallelujah! Don’t Let The Devil Fool Ya“, įrašytas „Easy Eye Sound“ studijoje Nešvilyje ir kuriame groja tikra žvaigždžių komanda. Kaip ir dauguma R. Finley įrašų, šis albumas gimė stulbinamu greičiu – visi kūriniai buvo sukurti ir įrašyti per vieną intensyvią dieną. Robertui tai įprasta. Jis nuo seno užduoda publikai klausimą ir remdamasis atsakymu vietoje improvizuoja dainas ir tai yra jo tikroji magija, tad festivalio lankytojai turės unikalią galimybę gyvai patirti R. Finley fenomeną – gyvenimo iššūkių išgrynintą bliuzo balsą ir muziką, kuri įkvepia tikrumu.
Atlikėjai: Robertas Finley – vokalas, Christy'is Johnsonas – pritariamasis vokalas, Liamas Hartas – gitara, Oliveris Hopkinsas – bosinė gitara, Charlie'is Love'as – būgnai.
Vaizdo įrašas: „Gera muzika gyvai“ komandos sukurta laida „Blues Cruise“ apie Robertą Finley
Iš sostinės į šeštadienio programą keliaujantiems festivalio svečiams organizatoriai siūlo patogią kelionę autobusu, važiuosiančiu iš „Forum Palace“ į Kauno sporto halę ir atgal.
Festivalio „Kaunas Blues“ koncertai:
Spalio 10 d., 19 val., Kauno sporto halė
Fuzzrider (Graikija)
Tia Carroll ir Oscar Wilson (JAV)
Spalio 11 d., 19 val., Kauno sporto halė
Delgres (Gvadelupa)
Robert Finley (JAV)
Bilietai ir informacija: bilietai.lt.
Festivalį finansuoja Kauno miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
