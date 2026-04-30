Dalimis tvarkomas Kauno evangelikų reformatų bažnyčios pastatas

Kaip pranešė Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, modernizmo stiliaus Kauno evangelikų reformatų bažnyčios pastato, esančio E. Ožeškienės g. 41, tvarkybos darbai finansuojami paveldotvarkos programos ir savininko lėšomis. Užsakovas – Kultūros infrastruktūros centras. Darbų rangovas – bendrovė „Statybų laikas“, atestuotas darbų vadovas Kęstutis Grigas. Projekto vadovas Tomas Babinskas.
Ruošiantis tvarkybos darbams buvo surinkta ikonografinė medžiaga, rasti 1937 m. projekto brėžiniai, kuriais vadovaujantis architektai pietryčių fasade siūlo įrengti bokšto laikrodį. Laikrodis buvo numatytas įrengti statant bažnyčią, tačiau dėl Antrojo pasaulinio karo to nebuvo spėta padaryti. Laikrodis bus gaminamas pagal tarpukario fasadinių laikrodžių pavyzdžius. Evangelikų reformatų bažnyčios bokštas turėjo trečią tarpsnį (varpinę) su metaliniu kryžiumi, kuris buvo nugriautas 1947 m., tad projekte siūloma viršutinę bokšto dalį su metaliniu kryžiumi atkurti pagal išlikusią ikonografinę medžiagą. Siūloma atidengti užmūrytas langų ir durų angas.
Pagal bažnyčios pastato tvarkomųjų statybos darbų – pritaikymo – projektą numatoma pakeisti esamą (valgyklos) paskirtį į religinę, demontuoti sovietines pertvaras ir sienas, likusią sandėlio įrangą. Evangelikų reformatų bažnyčioje maldos salė yra antrame aukšte, tad numatoma įrengti liftą, taip pritaikant bažnyčią žmonėms su negalia. Numatoma atkurti kunigo butą, kaip buvo numatyta padaryti originaliame 1937 m. projekte. Taip pat planuojami darbai, numatantys pritaikymą visuomenės lankymui ir bendruomenės poreikiams, pavyzdžiui, bokšto pritaikymą apžvalgai.
Iš istorijos
Evangelikai reformatai, įsigiję sklypą E. Ožeškienės gatvėje, pradžioje buvo pasamdę architektą Vaclovą Michnevičių, suprojektavusį Lietuvoje apie 30 bažnyčių. Bažnyčios statybai buvo renkamos tikinčiųjų aukos. V. Michnevičius suprojektavo vienanavę neogotikinių formų bažnyčią, tačiau miesto statybos komisija po pakartotinio svarstymo statybos taryboje nusprendė, kad toks statinys nederės su esama vieta ir pasiūlė neogotikiniam statiniui rasti kitą sklypą. Miesto valdžios nuomone, šioje vietoje turi stovėti modernistinės architektūros statinys, labiau derantis tuometinei moderniai sostinei. E. Ožeškienės gatvės sklype buvo nuspręsta rengti naują bažnyčios projektą. Jį 1937 m. parengė tuo metu miesto statybos skyriaus vedėjo pareigas ėjęs K. Reisonas. Naujajame projekte palikti kai kurie planavimo sprendimai, salės išdėstymas antrame ir trečiame aukštuose. Bažnyčioje ketinta įkurti mokyklą konfirmantams, raštinę, knygyną, skaityklą, butą kunigui ir vargonininkui bei sargui. Tačiau statyba nebuvo baigta.
Dėl prasidėjusios sovietų okupacijos naujai pastatytoje bažnyčioje taip ir neįvyko jokios religinės apeigos. Nuo 1945 m. bažnyčia kelerius metus buvo apleista ir nenaudojama. Po karo buvo nugriauta viršutinė bokšto dalis. 1948 m. nacionalizuota bažnyčia paversta „Ragučio“ alaus fabriko sandėliu, vėliau – „Kovos“ tabako fabriko sandėliu.
1952 m. Kauno miesto Vykdomojo komiteto sprendimu pastatas buvo perduotas TSRS Vidaus reikalų ministerijos Kauno spec. vidurinei milicijos mokyklai. 1954 m. atlikus vidaus apdailos darbus, iš dalies rekonstravus bažnyčios išorę, bažnyčia pritaikyta minėtos mokyklos poreikiams. Buvo perstatytos pirmo aukšto, rūsio patalpos, daugelis sienų išgriautos, įrengtos grindys sporto salei, pakeisti įėjimo laiptai, perplanuotas pagrindinis įėjimas, nugriauta varpinė, iškapotos angos ir sustatyti nauji langai, užmūryti buvę apvalūs langai, kad kuo mažiau primintų bažnyčios proporcijas. Vėliau čia įrengta VRM Kauno specialiosios mokyklos valgykla ir sporto salė. 2014 m. bažnyčia įrašyta į Kultūros vertybių registrą, 2021 m. paskelbta valstybės saugoma. 2019 m. statinys grąžintas tikintiesiems – Kauno evangelikų reformatų bažnyčiai.
