Į Raudondvarį atkeliauja Paryžiaus mados

Paroda pristatys prabanga alsuojantį XIX a. Paryžiaus mados pasaulį ir leis lankytojams iš arti išvysti tai, kuo žavėjosi grafų Tiškevičių šeima, formavusi ne tik Raudondvario, bet ir kitų Lietuvos dvarų kultūrinį veidą.
Parodoje eksponuojami 1860–1899 m. apdarai ir aksesuarai, priklausę garsiausiems to meto mados namams – „Worth“, „Doucet“, „Redfern“, „Rouff“, „Felix“. Lankytojai išvys subtiliai siuvinėtas muslino ir šilko sukneles, korsetų formas išryškinančius krinolinus, iki šiol žavinčius tiurniūrus, vyriškus frakus ir įvairiausius aksesuarus.
„Kiekvienas eksponatas yra istorija – ne tik mados, bet ir išraiškingo gyvenimo būdo, prabangių apdarų vilkėjimo estetikos, to, kaip žmonės patys kūrė savo reprezentacinį įvaizdį. XIX a. – Raudondvario dvaro prabangos ir kultūrinio žydėjimo laikotarpis“, – sako Kauno rajono muziejaus direktorius Zigmas Kalesinskas.
Parodoje pristatomi ir reti meno kūriniai – tarp jų Jules’io-Eugène’o Lenepveu Paryžiaus damą vaizduojantis portretas ir perlamutru dekoruota XIX a. vėduoklė, menanti subtilią to meto vėduoklių kalbą.
Paroda atskleidžia ne tik Paryžiaus mados tendencijas, bet ir šios Europos mados sostinės unikalų ryšį su Raudondvariu – grafų Tiškevičių šeima domėjosi naujausiomis XIX a. mados tendencijomis, prenumeravo madų žurnalus, kvietė iš užsienio siuvėjus, meistrus, muzikantus, dailininkus.
„Raudondvaris buvo tarsi mažas Paryžius šalia Kauno – su prabanga, menu, teatru, muzika ir išskirtiniu kultūriniu pulsu, jungusiu Lietuvos bajoriją su Europos didmiesčiais. Raudondvario dvaras savo prabanga nenusileido didžiųjų Europos aristokratų dvarams ir rūmams“, – teigia Z. Kalesinskas.
Vienas ryškiausių parodos akcentų – ekskursija-paskaita su mados istoriku A. Vasiljevu, kurios metu lankytojai turės galimybę ne tik apžiūrėti eksponatus, bet ir išgirsti profesionalias subtiliausias XIX a. mados raidos, audinių technologijų, kostiumų simbolikos ir jų kūrėjų istorijas.
Ši paroda – kelionė į laikotarpį, kuris suformavo šiuolaikinės mados pagrindus. „XIX a. mums paliko nepaprastą paveldą, ir man didžiulis džiaugsmas pristatyti jį Lietuvos publikai. „Tais laikais karaliavo korsetai, krinolinai ir tiurniūrai, gracingas liemuo ir platūs sijonai. Vyriški frakai, liemenės, krakmolyti marškiniai puikiai papildė spalvinę gamą ir formų įvairovę“, – sako A. Vasiljevas.
Kas? Paroda „Prašmatnioji XIX a. Paryžiaus mada: Paryžius–Raudondvaris“.
Kur? Kauno rajono muziejuje (Pilies takas 1, Raudondvaris).
Kada? Veiks nuo gruodžio 6 d. iki 2026 m. kovo 1 d. III–VII 10–17.30 val.
Ekskursija su A. Vasiljevu – gruodžio 11 d. 18 val. Registracijos forma – nurodytu QR kodu.
