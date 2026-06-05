Kauno zoologijos sode – vaikams su negalia skirta iniciatyva

Organizatoriai skelbia, jog uždaro ir sensorinei įvairovei pritaikyto vakaro metu bus galima pažinti gyvūnų pasaulį, dalyvauti daugybėje kūrybinių ir edukacinių veiklų, kartu praleisti laiką palaikančioje bei draugiškoje aplinkoje.
„Svajų naktis zoologijos sode“ – tarptautinė iniciatyva, atsiradusi 1996 metais Roterdamo zoologijos sode Nyderlanduose.
Pastebėjus, kad onkologinėmis ligomis sergantys vaikai ir jų šeimos dėl finansinių, psichologinių ar socialinių priežasčių dažnai neturi galimybės lankytis viešose erdvėse, buvo surengtas specialus vakaras, skirtas būtent jiems.
Nurodoma, jog beveik per tris dešimtmečius ši iniciatyva išaugo į tarptautinį judėjimą, kasmet suburiantį daugiau nei tris šimtus zoologijos sodų ir kitų organizacijų 35 pasaulio šalyse.
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