 Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone gegužės 4–10 d.

Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone gegužės 4–10 d.

2026-05-04 05:00 diena.lt inf.
Akcentai: pernai „Knygų festivalyje“ laukė pažintys su populiariais rašytojais, įtraukios edukacinės,kultūrinės ir skaitymo skatinimo veiklos.
Akcentai: pernai „Knygų festivalyje“ laukė pažintys su populiariais rašytojais, įtraukios edukacinės,kultūrinės ir skaitymo skatinimo veiklos. / Organizatorių nuotr.

Gegužės 4 d.

Babtų biblioteka:

17 val. dailės terapija „Sužydėk savo moteriškumu“.

Ramučių kultūros centras:

18 val. Motinos dienos koncertas „Tu nežiūrėk, mama, pro langą“.

Gegužės 6 d.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka:

10.30–19 val. „Knygos festivalis“, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti.

*10.30–11.30 val. pasakojimų kūrimo dirbtuvės su rašytoja Gabija Gasiūnas.

*11–12.30 val. kūrybinės dirbtuvės su rašytoja Aušrine Tilinde.

*12.30–13.30 val. kūrėjų dueto „Teptukas ir liežuvis“ kūrybinės dirbtuvės.

*14–15 val. muzikinės kūrybinės dirbtuvės apie skrabalus su Karoliu Šileika (Skrabalman).

FESTIVALIO ATIDARYMAS:

*15–17 val. literatūrinis-kūrybinis performansas „Garliavos dienoraščiai“ su aktore Edita Niciūte ir muzikantu Karoliu Šileika.

*17.30–19 val. IMPRO241 teatro improvizacinis pasirodymas.

Akademijos Pikniko pieva:

18 val. renginys „Gėlių prisilietimai molyje“.

Raudondvario stadionas:

18.30 val. Lietuvos futbolo federacijos (LFF) Toplygos čempionato rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann“–FK „Panevėžys“.

Gegužės 7 d.

Samylų kultūros centras:

18 val. stalo žaidimų klubas „N-18“.

Zapyškio laisvalaikio salė:

18 val. mokymai „Archeologinių rūbų siuvimo ypatumai: iš praeities – šiandienai“.

Ringaudų pradinės mokyklos kupolas:

18 val. kūrybinės papjė mašė dirbtuvės „Tavo angelas“.

Neveronių laisvalaikio salė:

18 val. „Laisvas žodis – keliaujanti knyga“: knygų mainytuvės ir interaktyvios edukacijos.

Alšėnų seniūnijos salė:

18.30 val. muzikinė edukacija „Paslaptingosios sutartinės“.

Kulautuvos laisvalaikio salė:

19 val. pašnekesiai su Jolanta Donskiene: „Donskis yra Donskis“, ir ne tik...“

Pogrindžio spaustuvė „ab“:

19 val. renginys „Pož(i)eminiai skaitymai XIV: raidės iš pogrindžio“.

Raudondvario kultūros centras:

19 val. Raudondvario jaunimo roko grupės „Visur“ koncertas „Žemėje“.

Gegužės 8 d.

Čekiškės biblioteka:

8.40 val. edukacija „Knygrišybos amatas. Mažosios knygelės dirbtuvėlės“.

Ringaudų pradinės mokyklos kiemas:

12 val. Pasaulinei žavėjimosi augalais dienai skirta bendruomeninė iniciatyva „Augalų mainytuvės“.

Rokų laisvalaikio salė:

15 val. regioninis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Devyni žalčiukai“, skirtas Kanklių metams.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

13–20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.

Domeikavos laisvalaikio salė:

18 val. muzikinis festivalis „Muzikoje mes šeima“.

Kulautuvos laisvalaikio salė:

19 val. pašnekesiai su Jolanata Donskiene: „Donskis yra Donskis“, ir ne tik“.

Gegužės 9 d.

VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto centras:

10 val. XXIII Lietuvos tradicinio karatė do čempionatas.

Čekiškės socialinių paslaugų namai:

10 val. susitikimas su rašytoju Sauliumi Baltrūnu ir jo knygos pristatymas „Bimbalmūšys“.

Garliavos šimtmečio parko automobilių aikštelė:

10 val. bagažinių turgus „Skambanti bagažinė“.

Raudondvario dvaro menų inkubatorius:

11 val. edukacija „Natūralių kvepalų gamyba“. Registracija: +370 670 39 767 arba [email protected]. Kaina: 35 eurai vienam dalyviui.

Voškonių laisvalaikio salė:

11.30 val. Kauno „Nykštuko“ lėlių teatro spektaklis mažiesiems „Du meškiukai“. Mokamas.

Samylų kultūros centras:

12 val. edukacijų ciklas „Kūrybos namai”. Vizualiojo meno pritaikymas interjere.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

12–15 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.

Ramučių kultūros centras:

13 val. šeimų varžytuvės „Sukutynė“.

Raudondvario stadionas:

14.15 val. LFF Toplygos čempionato rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann“–FA „Šiauliai“.

Kauno rajono muziejaus Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus:

16 val. sutartinių giedojimo grupės „Sesiutalas“ koncertas.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

18 val. Mildos Arčikauskaitės solinis koncertas „Milda Lietuva“. (Bilietus platina kakava.lt)

Čekiškės sinagoga:

18.30 val. Luko Isaako klasikinės gitaros koncertas.

Gegužės 10 d.

Babtų kultūros centras:

11 val. mamos ir dukros šokio dirbtuvės.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

12 ir 16 val. aitvarų edukacinės dirbtuvės. (Bilietus platina kakava.lt)

Alšėnų seniūnijos salė:

13 val. edukacija „Tavo angelas“. Būtina išankstinė registracija tel.  +370 613 50 800 arba e. p. [email protected].

Šiame straipsnyje:
kultūros ir sporto renginiai
renginiai Kauno rajone
Kauno rajono diena

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų