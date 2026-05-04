Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone gegužės 4–10 d.

Gegužės 4 d.
Babtų biblioteka:
17 val. dailės terapija „Sužydėk savo moteriškumu“.
Ramučių kultūros centras:
18 val. Motinos dienos koncertas „Tu nežiūrėk, mama, pro langą“.
Gegužės 6 d.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka:
10.30–19 val. „Knygos festivalis“, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti.
*10.30–11.30 val. pasakojimų kūrimo dirbtuvės su rašytoja Gabija Gasiūnas.
*11–12.30 val. kūrybinės dirbtuvės su rašytoja Aušrine Tilinde.
*12.30–13.30 val. kūrėjų dueto „Teptukas ir liežuvis“ kūrybinės dirbtuvės.
*14–15 val. muzikinės kūrybinės dirbtuvės apie skrabalus su Karoliu Šileika (Skrabalman).
FESTIVALIO ATIDARYMAS:
*15–17 val. literatūrinis-kūrybinis performansas „Garliavos dienoraščiai“ su aktore Edita Niciūte ir muzikantu Karoliu Šileika.
*17.30–19 val. IMPRO241 teatro improvizacinis pasirodymas.
Akademijos Pikniko pieva:
18 val. renginys „Gėlių prisilietimai molyje“.
Raudondvario stadionas:
18.30 val. Lietuvos futbolo federacijos (LFF) Toplygos čempionato rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann“–FK „Panevėžys“.
Gegužės 7 d.
Samylų kultūros centras:
18 val. stalo žaidimų klubas „N-18“.
Zapyškio laisvalaikio salė:
18 val. mokymai „Archeologinių rūbų siuvimo ypatumai: iš praeities – šiandienai“.
Ringaudų pradinės mokyklos kupolas:
18 val. kūrybinės papjė mašė dirbtuvės „Tavo angelas“.
Neveronių laisvalaikio salė:
18 val. „Laisvas žodis – keliaujanti knyga“: knygų mainytuvės ir interaktyvios edukacijos.
Alšėnų seniūnijos salė:
18.30 val. muzikinė edukacija „Paslaptingosios sutartinės“.
Kulautuvos laisvalaikio salė:
19 val. pašnekesiai su Jolanta Donskiene: „Donskis yra Donskis“, ir ne tik...“
Pogrindžio spaustuvė „ab“:
19 val. renginys „Pož(i)eminiai skaitymai XIV: raidės iš pogrindžio“.
Raudondvario kultūros centras:
19 val. Raudondvario jaunimo roko grupės „Visur“ koncertas „Žemėje“.
Gegužės 8 d.
Čekiškės biblioteka:
8.40 val. edukacija „Knygrišybos amatas. Mažosios knygelės dirbtuvėlės“.
Ringaudų pradinės mokyklos kiemas:
12 val. Pasaulinei žavėjimosi augalais dienai skirta bendruomeninė iniciatyva „Augalų mainytuvės“.
Rokų laisvalaikio salė:
15 val. regioninis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Devyni žalčiukai“, skirtas Kanklių metams.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
13–20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.
Domeikavos laisvalaikio salė:
18 val. muzikinis festivalis „Muzikoje mes šeima“.
Kulautuvos laisvalaikio salė:
19 val. pašnekesiai su Jolanata Donskiene: „Donskis yra Donskis“, ir ne tik“.
Gegužės 9 d.
VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto centras:
10 val. XXIII Lietuvos tradicinio karatė do čempionatas.
Čekiškės socialinių paslaugų namai:
10 val. susitikimas su rašytoju Sauliumi Baltrūnu ir jo knygos pristatymas „Bimbalmūšys“.
Garliavos šimtmečio parko automobilių aikštelė:
10 val. bagažinių turgus „Skambanti bagažinė“.
Raudondvario dvaro menų inkubatorius:
11 val. edukacija „Natūralių kvepalų gamyba“. Registracija: +370 670 39 767 arba [email protected]. Kaina: 35 eurai vienam dalyviui.
Voškonių laisvalaikio salė:
11.30 val. Kauno „Nykštuko“ lėlių teatro spektaklis mažiesiems „Du meškiukai“. Mokamas.
Samylų kultūros centras:
12 val. edukacijų ciklas „Kūrybos namai”. Vizualiojo meno pritaikymas interjere.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
12–15 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.
Ramučių kultūros centras:
13 val. šeimų varžytuvės „Sukutynė“.
Raudondvario stadionas:
14.15 val. LFF Toplygos čempionato rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann“–FA „Šiauliai“.
Kauno rajono muziejaus Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus:
16 val. sutartinių giedojimo grupės „Sesiutalas“ koncertas.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
18 val. Mildos Arčikauskaitės solinis koncertas „Milda Lietuva“. (Bilietus platina kakava.lt)
Čekiškės sinagoga:
18.30 val. Luko Isaako klasikinės gitaros koncertas.
Gegužės 10 d.
Babtų kultūros centras:
11 val. mamos ir dukros šokio dirbtuvės.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
12 ir 16 val. aitvarų edukacinės dirbtuvės. (Bilietus platina kakava.lt)
Alšėnų seniūnijos salė:
13 val. edukacija „Tavo angelas“. Būtina išankstinė registracija tel. +370 613 50 800 arba e. p. [email protected].
