Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone gruodžio 22–28 d.

Gruodžio 22 d.
Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
18 val. Kūčių vakaro tradicijų paslaptys su etnografe Jūrate Bytaute. Registracija: https://forms.gle/wQWvEpFUewD18bwo7.
Babtų kultūros centras:
18 val. linijinių šokių kolektyvo kalėdinė vakaronė.
Gruodžio 24 d.
Tado Ivanausko Obelynės sodyba-memorialinis muziejus:
23.45 val. Kalėdų sutiktuvės Obelynėje.
Gruodžio 26 d.
Raudondvario kultūros centras:
14 val. tradicinė teatralizuota šeimų šventė „Megzta Kalėdų pasaka“. Dalyvauja mėgėjų meno kolektyvai.
Gruodžio 27 d.
Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
17 val. Karolio Šarkaus kvarteto programa „Kalėdinis džiazas“. Dalyvauja: K. Šarkus (saksofonas), Dmitrijus Golovanovas (klavišiniai), Aliaksei Kryshtal (kontrabosas), Domantas Razmus (mušamieji).
Raudondvario dvaro menų inkubatorius:
19 val. koncertas „Dainos teatrui – 40“. Dalyvauja: Ilona Balsytė, Aidas Giniotis, Andrius Kaniava, Gediminas Storpirštis, Bjelle ir Dominykas Vaitiekūnas. Koncertas mokamas.
Gruodžio 28 d.
Ringaudų pradinės mokyklos sporto salė:
10 val. tarptautinis vaikų krepšinio turnyras „Christmas Cup 2025“ Kauno rajono mero taurei laimėti.
Raudondvario dvaro menų inkubatorius:
13 val. žvakių gamyba iš bičių vaško (vaikams ir jų tėvams). Edukacija mokama. Registracija: [email protected].
Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
12 val ir 16 val. Žvakių kūrybinės dirbtuvės „Vandens magija“. Registracija: https://forms.gle/7npAJR3pyKqsR6JD6 ir https://forms.gle/Eyjekj2v5cb2ZYLU8.
