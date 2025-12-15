 Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone gruodžio 15–21 d.

2025-12-15 06:00 diena.lt inf.
Svarbu: gruodžio 20 d. Samylų seniūnijos gatvėmis važinės Kalėdų Senelis.
Gruodžio 15 d.

15–18 d. Liepų g. 17, Garliava:

18–20 val. Kalėdų Senelio rezidencija. Kalėdų paštas, fotostudija.

Rokų laisvalaikio salė:

15 val. trumpametražių kino filmų seansas vaikams.

Neveronių laisvalaikio salė:

16 val. protų mūšis „Šventinis IQ sprintas“.

Gruodžio 16 d.

Ežerėlio kultūros centro salė:

11.15 val. iliuzionisto Alano Gladkovo kalėdinis magijos šou vaikams.

Taurakiemio laisvalaikio salė:

12 val. trumpametražiai filmai vaikams.

Atvira Vilkijos jaunimo erdvė:

14 val. kalėdinio filmo peržiūra, stalo žaidimai.

Daugėliškių bendruomenės centras:

17 val. trumpametražiai filmai vaikams.

Gruodžio 17 d.

Kauno rajono sporto centras:

17 val. Nacionalinės krepšinio lygos čempionato rungtynės: Kauno r. „Omega-Tauras-LSU“–Plungės „Olimpas“.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Parodų salė:

17.30 val. advento vakaras.

Ringaudų laisvalaikio salė:

18 val. atvirukų ir knygos skirtukų gamybos dirbtuvės „Linoraižio magija“.

Vandžiogalos laisvalaikio salė:

18 val. liaudiškų šokių kolektyvo „Verpetukas“ kalėdinė vakaronė.

Taurakiemio laisvalaikio salė:

18 val. šventinis kalėdinis koncertas.

Kauno rajono muziejaus Babtų kraštotyros muziejus:

18 val. advento vakaras.

Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

18 val. edukacija „Kalėdinė molio pasaka: kalėdinių žaisliukų kūryba“. Registracija: https://forms.gle/tD2QubvVTogvcfRc6.

Babtų kultūros centras:

18 val. advento vakaras „Žalia rūta, Kalėda“.

Vandžiogalos laisvalaikio salė:

Kultūrinė erdvė, Parko g. 7, Bubių k.:

19 val. šventinis koncertas „Šv. Kalėdų belaukiant“ su Kauno styginiu kvartetu, solistas Giedrius Prunskus.

Gruodžio 18 d.

Babtų kultūros centras:

15 val. kultūros centro darbuotojų kalėdinė popietė „Laikas visagalis“.

Atvira Vilkijos jaunimo erdvė:

16 val. trumpametražiai filmai vaikams.

Neveronių laisvalaikio salė:

16 val. paskaita, skirta jaunimo saviugdai, motyvacijai ir asmeniniam tobulėjimui „Motyvacija veikti“.

Padauguvos laisvalaikio salė:

16.30 val. šeimų šventė su žaidimais, dovanėlėmis ir eglutės įžiebimu „Linksmieji nykštuko išbandymai“.

Samylų kultūros centras:

17 val. trumpametražiai filmai vaikams.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:

17.30 val. aktorės Emilijos Latėnaitės poetinė-muzikinė programa „Meldžiuos, dainuoju ir Tavęs ilgiuosi“.

Kačerginės mokyklos-daugiafunkcio centro sporto salė:

18 val. tradicinis Kačerginės mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenės miuziklas „Pakeliui į Kalėdas“.

Kauno rajono muziejus:

18 val. leidinio „Šešėly ir šviesoj. Martynas Zaleskis ir Kauno vaizdas“ pristatymas.

Rokų laisvalaikio salė:

18 val. Rokų mokyklos-darželio bendruomenės šventinis šv. Kalėdų renginys.

Vandžiogalos laisvalaikio salė:

18 val. linijinių šokių kolektyvo kalėdinė vakaronė.

Ringaudų mokyklos kupolas:

18 val. Kūčių vakaro papročiai ir tradicijos su Ringaudų laisvalaikio salės mėgėjų meno kolektyvais „Ringauda“ ir „Gaudė“.

Samylų kultūros centras:

18 val. Kalėdų eglutės žaisliukų iš šiaudų kūrybinės dirbtuvės „Aukselio sodelis“.

Linksmakalnio sporto salė, (Liepų g. 3):

18.30 val. koncertas „Linksmai sutikime šventes!“. Koncertas mokamas.

Gruodžio 19 d.

Kauno rajono muziejus:

12 val. mandarinų eglės įžiebimas.

Zapyškio pagrindinės mokyklos salė:

10 val. kalėdinis rytmetis Zapyškio bendruomenės vaikams.

Padauguvos laisvalaikio salė:

15 val. trumpametražiai filmai vaikams.

Kauno rajono sporto centras:

17.30 val. Lietuvos rankinio federacijos vyrų Pirmos lygos čempionato rungtynės: Kauno r. SC-Garliava–Pasvalio „Pieno žvaigždės“ SM.

Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

18 val. kūrybinės dirbtuvės „Čiurlionio karūna: vaizduotės kelionė“. Registracija: https://forms.gle/PGmQZCo31pbt2kAB6.

Domeikavos laisvalaikio salė:

18 val. adventinis-kalėdinis koncertas „Kelias į Kalėdas“.

Gruodžio 20 d.

Kauno rajono muziejus:

10 val. edukacija „Natūralaus kalėdinio žaisliuko dirbtuvės Raudondvario pilyje“. Registracija: https://forms.gle/6vkgLLULUFffoAfU9.

Užliedžių laisvalaikio salė:

11 ir 12.13 val. kalėdinių atvirukų dirbtuvės.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:

12 val. „Šeimų šeštadienis: šv. Kalėdų linksmybės!“.

Samylų kultūros centras:

12 val. vizualaus meno kūrybinės dirbtuvės.

Samylų seniūnijos gatvės:

12 val. Kalėdų Senelio važiuotuvės.

Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

16 val. dueto „Perfect Nemesis“ naujo albumo „From Trance To Dance“ pristatymas.

Kulautuvos laisvalaikio salė:

17 val. tradicinis Kulautuvos bendruomenės kalėdinis vakaras „Auksiniai kankorėžiai 2025“.

Zapyškio pagrindinės mokyklos salė:

17 val. tradicinis žiemos saulėgrįžos vakaras.

Gruodžio 21 d.

Babtų lopšelio-darželio Panevėžiuko skyriaus sporto salė (Kranto g. 2):

10 val. Kauno rajono bendruomenių stalo teniso turnyras „Kalėdos Panevėžiuke 2025“.

Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

11 val. ir 13 val. edukacinės dirbtuvės „Veltinio pasaka: šiltas šv. Kalėdų žaisliukas“.

Registracija: https://forms.gle/qvvqxpHhFyUT6mrBA ir https://forms.gle/vXKCDy6TrgSx3CUB8.

Raudondvario dvaro menų inkubatorius:

11 val. kalėdinių kojinių siuvimas (vaikams ir jų tėvams). Edukacija mokama. Registracija: [email protected].

Kauno r. sporto centras:

13 val. Lietuvos rankinio federacijos vyrų Pirmos lygos čempionato rungtynės: Kauno r. SC-Garliava–Kauno SM „Gaja“.

