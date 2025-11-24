 Kultūros ir sporto renginiai lapkričio 24–30 d.

2025-11-24 07:00 diena.lt inf.
Kultūros ir sporto renginiai lapkričio 24–30 d.

Lapkričio 24 d.

Liučiūnų laisvalaikio salė:

12 val. neformaliojo suaugusiųjų švietimo projekto „Adatėlė devyndarbė“ baigiamasis renginys „Šiaudų magija“.

Kulautuvos bibliotekos salė:

16 val. kūrybinės keramikos dirbtuvės „Delnų pėdsakai“.

Voškonių laisvalaikio salė:

16 val. parodos „Baltų raštai, ženklai ir simboliai“ atidarymas.

Čekiškės laisvalaikio salė:

18 val. edukacinis užsiėmimas „Adventinio vainiko gamyba“.

Lapkričio 25 d.

Kauno maisto ir prekybos mokymo centras:

16 val. Kauno rajono Trečiojo amžiaus universiteto praktinis užsiėmimas. „Tapos: vieno kąsnio sumuštiniai dalijimuisi“.

Vilkijos miesto biblioteka:

16 val. Edukacinis užsiėmimas „Natūralių bičių vaško žvakių gamyba: nuo liejimo iki dekoravimo“ (Renginys mokamas).

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

18 val. Edukacinis užsiėmimas „Senieji amatai šiandien: vytelių pynimas“.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

18 val. Gongų muzikos terapija.

VDU Žemės ūkio akademija, 520 aud.:

18 val. „Šiaudinių sodų dirbtuvės 2: Forma“.

Saulėtekių laisvalaikio salė:

19 val. edukacinis užsiėmimas „Advento vainiko gamyba“.

Lapkričio 26 d.

Saulėtekių laisvalaikio salė:

14 val. „Atrask advento paslaptį“ – edukacija ir viktorina su Saulėtekių vaikų dienos centro vaikais.

Padauguvos laisvalaikio salė:

14 val. pirmosios pagalbos mokymai.

Rokų laisvalaikio salė:

18 val. šventinių maišelių ir atvirukų kūrimo dirbtuvės.

Ringaudų pradinės mokyklos kupolas:

18 val. advento vainiko dirbtuvės „Advento ratas“.

Raudondvario kultūros centras:

19 val. Raudondvario kultūros centro suaugusiųjų teatro studijos „Tikras“ spektaklis „Plieninės magnolijos“.

Domeikavos laisvalaikio salė:

18.30 val. advento vainiko pynimo ir dekoravimo edukacija. Kaina – 20 eurų.

Lapkričio 27 d.

Samylų kultūros centras:

14 val. Kauno I muzikos mokyklos styginių klasės mokinių koncertas.

Vilkijos miesto biblioteka:

17 val. fotografijų parodos „Tian Šanis ir lietuviškos viršūnės“ pristatymas.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:

17:30 val. rašytojo, aktoriaus Juozo Gaižausko literatūrinė-muzikinė edukacija „Skaičiuokime žvaigždes!“

Kauno rajono sporto centras:

18.00 val. Nacionalinės krepšinio lygos čempionato rungtynės: Kauno r. „Omega-Tauras-LSU“–Jurbarko „Jurbarkas-Karys-Manvesta“.

Kačerginės mokykla-daugiafunkcis centras, Edukacinė erdvė I a.:

18 val. vainikų pynimo dirbtuvėlės skambant gyvai kanklių muzikai. Kaina – 20 eurų.

VDU Žemės ūkio akademija, 520 aud.:

18 val. advento vainiko dirbtuvės „Pasitinkant adventą“.

Ramučių kultūros centras:

19 val. vakaras su Samtredia miesto teatru iš Sakartvelo. Spektaklis „San Nikolas Piazza“ (rež. Vepxia Nadiradze).

Lapkričio 28 d.

Domeikavos laisvalaikio salė:

18 val. Tarptautinio mėgėjų teatrų festivalio „Maskaradas“ atidarymo renginys, skirtas Kauno rajono 70-iui paminėti.

Kauno rajono sporto centras:

19.00 val. Lietuvos rankinio federacijos Pirmos lygos čempionato rungtynės: Kauno r. SC-Garliava–Pasvalio „Pieno žvaigždės SM“.

Kulautuvos laisvalaikio salė:

19 val. protų mūšis „Teptukas prieš plunksną“.

Ramučių kultūros centras:

18.30 val. advento vainiko pynimo ir dekoravimo edukacija. Kaina – 20 eurų.

Babtų kultūros centras:

19 val. mėgėjų meno šventė „Pabūkim kartu“, skirta Babtų kultūros centro 70-ies metų veiklos jubiliejui.

Lapkričio 29 d.

Lapių laisvalaikio salė:

12 val. advento vainiko pynimo ir dekoravimo edukacija. Kaina – 20 eurų.

Samylų kultūros centras:

12 val. Kūrybos namai „Vizualaus meno edukacijos“.

Domeikavos laisvalaikio salė:

13 val. Tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis „Maskaradas“, skirtas Kauno rajono 70-iui paminėti.

Rokų laisvalaikio salė:

15 val. respublikinis suaugusiųjų šokių kolektyvų koncertas – festivalis „Sukčius“.

Raudondvario kultūros centras:

16 val. šv. Andriejaus vakaronė su folkloro ansambliu „Piliarožė“ ir folkloro kolektyvais iš Kauno bei Kauno rajono.

Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

16 val. muzikinis vakaras su ansambliu „For You“.

Vandžiogalos laisvalaikio salė:

18 val. muzikinės grupės „Belkanto“ koncertas.

Lapkričio 30 d.

Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

12 ir 16 val. kalėdinio vainiko kūrimo dirbtuvės. Registracijos nuoroda:

12 val. https://forms.gle/BKiPWafe9G9vGu96A ir 16 val. https://forms.gle/tHYVjzHPn3j5dMRU8

Garliavos Jonučių progimnazijos sporto salė:

10.00 val. atviras Kauno rajono jaunių stalo teniso turnyras.

Alšėnų seniūnijos salė:

15 val. edukacinis užsiėmimas „Advento vainiko kūrybinės dirbtuvės“. Būtina išankstinė registracija iki lapkričio 24 d. telefonu +370 613 50 800 arba e. paštu: [email protected].

