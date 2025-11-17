 Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone lapkričio 17–23 d.

Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone lapkričio 17–23 d.

2025-11-17 10:47 diena.lt inf.
Festivalis: lapkričio 22 d. Raudondvario kultūros centre suksis gausybė vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių porų.
Festivalis: lapkričio 22 d. Raudondvario kultūros centre suksis gausybė vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių porų. / Kauno rajono savivaldybės nuotr.

Lapkričio 17 d.

VDU Žemės ūkio akademija, 2 aukšto fojė:

11 val. Tarptautinės studentų dienos iniciatyva „Iškeisk selfį į skanėstą“.

Kauno rajono sporto centras:

16 val. Kauno rajono meno mokyklos mokytojos Gretos Duobienės mokinių grafikos darbų parodos atidarymas – edukacija „Spalvų istorijos“.

Lapkričio 18 d.

Raudondvario stadionas:

12 val. Europos U-19 vaikinų futbolo čempionato atrankos rungtynės: Škotija–Anglija.

18 val. Europos U-19 vaikinų futbolo čempionato atrankos rungtynės: Lietuva–Latvija.

Rokų laisvalaikio salė:

12 val. šventinių maišelių kūrimo dirbtuvės.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

18 val. gongų muzikos terapija.

Babtų kultūros centras:

18.30 val. balso formavimo meistriškumo tobulinimo kursai moterų chorui „Gynia“.

Lapkričio 19 d.

Rokų laisvalaikio salė:

12 val. Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto paskaita-praktinis užsiėmimas „Dirbtinis intelektas fotografijoje – kaip jis gali padėti?“.

Taurakiemio laisvalaikio salė:

12 val. edukacinis užsiėmimas vaikams – indų dekoravimas.

Lapkričio 20 d.

Zapyškio seniūnijos salė:

14 val. Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio centro paskaita-kūrybinės dirbtuvės „Išsaugokime eglę“.

Samylų kultūros centras:

14 val. projektas „Jaunimas jungiasi: kūrybiškumo, lyderystės ir bendruomeniškumo laboratorijos“.

Kačerginės mokykla-daugiafunkcis centras, Laisvalaikio salė, II a.

18 val. įspūdžiai iš piligriminės kelionės po Nepalą ir Tibetą.

Čekiškės laisvalaikio salė:

18 val. edukacija  „Skaitmeninių kalėdinių atvirukų dirbtuvės“.

Lapių laisvalaikio salė:

18 val. padėkos vakaras „Smaragdinės Lapės“. Renginys su kvietimais.

Vilkijos miesto biblioteka:

18 val. istorinių pasakojimų vakaras „Gaižuvos ir Paštuvos žemių paslaptys“.

Linksmakalnio sporto salė:

18.30 val. padėkos vakaras „Citriną į vitriną, padėką į širdį“.

Lapkričio 21 d.

Ežerėlio kultūros centro salė:

13 val. nepriklausomo plastikos dramos teatro spektaklis-edukacija „Pragaro vartai“ (pagal Dantės „Dieviškosios komedijos“ siužetą).

Ringaudų bendruomenės centras:

18 val. Kauno rajono Akademijos trečiojo amžiaus universiteto mėgėjų teatro spektaklis „Šeši patiekalai iš vienos vištos“.

Raudondvario kultūros centras:

18.30 val. Ramūno Rudoko monospektaklis „Kiek vertas aš“. Renginys mokamas.

Raudondvario dvaro menų inkubatorius:

19 val. romansų ir populiarių dainų koncertas „Ar prisimeni šią melodiją...“. Renginys mokamas.

Kultūrinė erdvė, Parko g. 7, Bubiai:

19 val. kino filmo „Pietinia kronikas“ peržiūra. Registracija: [email protected] arba tel +370 375 67 827.

Taurakiemio laisvalaikio salė:

19 val. padėkos vakaras Taurakiemio seniūnijos bendruomenių nariams.

Lapkričio 22 d.

Kauno rajono muziejus:

10 val. edukacija „Šviesos dirbtuvės: rytietiški žibintai Raudondvario pilyje“. Registracija: https://forms.gle/GJRhMbDysNffNyyk7.

Garliavos Jonučių progimnazijos sporto salė:

11 val. VI Kauno rajono stalo teniso čempionatas.

Samylų kultūros centras:

12 val. kūrybos namai „Vizualaus meno edukacijos“.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:

12 val. šeimų šeštadienis bibliotekoje su edukacija „Rudeninio žibinto dirbtuvės“.

Raudondvario kultūros centras:

14 val. XVII respublikinis vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių festivalis „Šok, trypk, linksmas būk“.

Kauno rajono sporto centras:

14.10 val. Nacionalinės krepšinio lygos čempionato rungtynės: Kauno r. „Omega-Tauras-LSU“–Alytaus „Alytus“.

Ramučių kultūros centras:

16 val. protų mūšio „Kietas riešutėlis“, skirto Kauno rajono 70-mečiui paminėti, finalas.

Rokų laisvalaikio salė:

18 val. padėkos vakaras Rokų bendruomenės nariams.

Lapkričio 23 d.

Garliavos Jonučių progimnazijos sporto salė:

10 val. Atviras Kauno rajono jaunių stalo teniso turnyras.

VDU Žemės ūkio akademija:

11.30 val. Atviras Lietuvos mišrių kovų čempionatas „Kauno rajono taurė 2025“.

Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

12 val. vieša ekskursija „Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia: istorija, legendos, dabartis“.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

16 val. šventinis koncertas. Koncertas mokamas.

Šiame straipsnyje:
renginiai Kauno rajone
renginiai Kaune
Kauno rajono diena

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų