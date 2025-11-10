 Kultūros ir sporto renginiai lapkričio 10–16 d.

Kultūros ir sporto renginiai lapkričio 10–16 d.

2025-11-10 05:30 diena.lt inf.
Vieta: Raudondvario kultūros centre rengiamas tradicinis padėkos vakaras „Visada kartu“ su Violetos Trečiokaitės-Mičiulienės monospektakliu „Pabaisų nebus“.
Vieta: Raudondvario kultūros centre rengiamas tradicinis padėkos vakaras „Visada kartu“ su Violetos Trečiokaitės-Mičiulienės monospektakliu „Pabaisų nebus“. / Organizatorių nuotr.

Lapkričio 10 d.

Liučiūnų laisvalaikio salė:

12 val. neformaliojo suaugusiųjų projekto ,,Adatėlė devyndarbė – 2025“ užsiėmimai.

Padauguvos laisvalaikio salė:

15 val. psichologinės sveikatos stiprinimo užsiėmimas „Tarp tylos ir pokalbio: ar pakankamai kalbamės, kad išvengtume vienišumo?“.

Lapkričio 11 d.

Taurakiemio laisvalaikio salė:

16 val. Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto paskaita-praktinis užsiėmimas ,,Apsaugokime savo namus nuo gaisro“.

Neveronių laisvalaikio salė:

16 val. „Šv. Martyno šviesa“. Žibintų edukacija ir mažųjų aktorių pasirodymas pagal legendą apie šv. Martyną.

Ramučių kultūros centras:

18.30 val. etnodirbtuvėlės visai šeimai. Tradicinių karpinių edukacija.

Raudondvario kultūros centras:

18.30 val. tradicinis padėkos vakaras „Visada kartu“, skirtas mėgėjų meno kolektyvų dalyviams, bendruomenės nariams, rėmėjams. Violetos Trečiokaitės-Mičiulienės monospektaklis „Pabaisų nebus“.

Lapkričio 12 d.

Užliedžių laisvalaikio salė:

18 val. protų mūšis „Kietas riešutėlis“.

Ringaudų laisvalaikio salė:

18 val. Šešėlių teatro dirbtuvės vaikams „Paslaptingi šešėliai“.

Ežerėlio kultūros centro salė:

18 val. protų mūšis „Kietas riešutėlis“.

Lapkričio 13 d.

Kulautuvos biblioteka:

14 val. Renginys „Tragiško likimo rašytoja Stasė Jasiūnaitė“.

Mėlynoji salė, II a., Kačerginės mokykla-daugiafunkcis centras:

18 val. tautodailininkės Albinos Žiupsnytės parodos „Palaimintoji žemė“ pristatymas. Dalyvauja paskaitininkas, mąstytojas, etnologas, knygų autorius Aleksandras Žarskus.

Padauguvos laisvalaikio salė:

18 val. protų mūšis „Kietas riešutėlis“.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

18 val. protų mūšis „Kietas riešutėlis“. Būtina išankstinė registracija iki lapkričio 10 d. tel. +370 699 28 451 arba e. paštu: [email protected]

Neveronių laisvalaikio salė:

18.30 val. etnodirbtuvėlės visai šeimai. Tradicinių karpinių edukacija.

Kulautuvos laisvalaikio salė:

19 val. Rokų laisvalaikio salės teatro „Rokai“ spektaklis „Kaip muselė išrūgose“.

Taurakiemio laisvalaikio salė:

19 val. protų mūšis „Kietas riešutėlis“.

Lapkričio 14 d.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

16.30 val. rudens filmų vakaras. Animacinis filmas „Heidi ir mažasis lūšiukas“.Bilieto kaina 5 eurai.

Linksmakalnio laisvalaikio salė:

18 val. NeuroArt edukacija „Tylos linijos“. Edukatorė Ilona Jankuvienė. Būtina išankstinė registracija tel. +370 612 06 880 ar e. paštu: [email protected].

Užliedžių laisvalaikio salė:

18 val. Edmundo Kartano dailės darbų parodos atidarymas ir muzikinio filmo „Velnio nuotaka“ peržiūra.

Kauno rajono muziejaus Babtų kraštotyros muziejus:

18 val. edukacija „Juvelyrinės emalės paslaptys“.

Domeikavos laisvalaikio salė:

18.30 val. protų mūšis „Kietas riešutėlis“.

Vandžiogalos laisvalaikio salė:

18.30 val. protų mūšis ,,Kietas riešutėlis“.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

18.30 val. rudens filmų vakaras. Komedija „Laimingos žvaigždės“. Bilieto kaina 7 eurai.

Mastaičių mokykla-daugiafunkcis centras:

19 val. teatro „No shoes“ monospektaklis „Avinai“.

Liučiūnų laisvalaikio salė:

19 val. tradicinis romansų vakaras „Ilgiuosi Tavęs“.

Lapkričio 15 d.

Babtų gimnazijos sporto salė:

9.30 val. atviras respublikinis piklbolo turnyras „Babtai Cup 2025“.

Samylų kultūros centras:

12 val. kūrybos namai „Vizualaus meno edukacijos“.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

10–13 val. užsiėmimai „Kūrybinės tapybos pagrindai“. Lektorė Jurgita Žičkevičienė. Būtina išankstinė registracija iki lapkričio 7 d. tel. +370 699 28 451 ar e. paštu [email protected] .

Kauno rajono muziejus:

10 val. edukacija „Šviesos dirbtuvės: rytietiški žibintai Raudondvario pilyje“. Būtina registracija: https://forms.gle/3CaXz1GcJRJZaK3z7

Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

12 val. Sūduvos krašto tradicinės kanklių muzikos festivalis „Staniulio kanklės 2025“.

Ežerėlio kultūros centro salė:

17 val. Ežerėlio kultūros centro roko grupės EXBG veiklos 10-mečio sukakties koncertas.

Lapkričio 16 d.

Rokų laisvalaikio salė:

11.30 val. lėlių teatro „Nykštukas“ spektaklis vaikams „Čiukas, mažas didelis paršiukas“. Spektaklis mokamas.

Samylų kultūros centras:

14 val. Daumantų muzikantų koncertas „Aš lauksiu tavęs“. Koncertas mokamas.

Taurakiemio laisvalaikio salė:

17 val. Daumantų muzikantų koncertas „Aš lauksiu tavęs“. Koncertas mokamas.

Domeikavos laisvalaikio salė:

18 val. Daumantų muzikantų koncertas „Aš lauksiu tavęs“. Koncertas mokamas.

Liepų g. 17, Garliava:

19 val. „Šiurpės“ – etnoavangardinis projektas. „Apeiron“ teatras (Klaipėda).

Šiame straipsnyje:
renginiai Kauno rajone
renginiai Kaune
Kauno rajono diena

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų