Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone sausio 16 – vasario 1 d.

Sausio 26 d..
Ringaudų laisvalaikio salė:
18 val. atviras sutartinių vakaras: „Sutartinės. Skambanti bendrystė“.
Sausio 27 d.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
11 val. „Seku seku pasaką…“. Pasakos skaitymas ir inscenizacija. Pasaką skaito Jolanta Marmienė.
VDU Žemės ūkio akademija, Centriniai rūmai, 520 aud.:
18 val. „SPA namuose“: kvapnių vonios burbulų kūrybinės dirbtuvės.
Babtų kultūros centras:
18 val. atvira choro „Gynia“ repeticija su Domeikavos choru „Versmė“. Kantata „Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva“.
Sausio 28 d.
Ežerėlio kultūros centro salė:
13 val. teatro „Teatrariumas“ pojūčių spektaklis „Gyvenimo linksmybės“ (pagal K. Donelaičio poemą „Metai“).
Kulautuvos bibliotekos salė:
15 val. Kūrybinės papuošalų dirbtuvės „Šviesos lašeliai“ su menininke Rita Žižniauskaite.
Padauguvos laisvalaikio salė:
18 val. „Kino nostalgija“. Restauruoto lietuviško kino klasikos filmo „Gražuolė“ (rež. Arūnas Žebriūnas, 1969 m.) peržiūra ir diskusija prie puodelio arbatos.
Sausio 30 d.
Kačerginės mokykla-daugiafunkcis centras, Laisvalaikio salė II a.:
18 val. tautodailininkės Daivos Stoncelienės parodos „Taškas į tašką“ pristatymas ir meninis užsiėmimas. Kaina: 15 eurų asmeniui. Dalyvių skaičius ribotas. Registracija: +370 616 09 530 arba e. p. [email protected].
Neveronių laisvalaikio salė:
19 val. lietuviškos estradinės muzikos vakaras su Kauno rajono mėgėjų meno kolektyvais.
Sausio 31 d.
Kauno rajono muziejus:
10 val. edukacija „Žiemos magija Raudondvario pilyje: kvapnaus muilo dirbtuvės“. Būtina registracija. Daugiau informacijos ir registracijos nuoroda: https://forms.gle/WL5sAxAcSKWDA2iP9
Samylų kultūros centras:
12 val. kūrybos namai. Vizualaus meno edukacijos „Moters portretas“.
Kauno rajono sporto centras:
13 val. Lietuvos moterų rankinio lygos čempionato rungtynės: Kauno r. „CASCADA-HC Garliava SC“ – Vilniaus SM „Sostinės Tauras-VHC“.
Kauno rajono sporto centras:
17 val. Nacionalinės krepšinio lygos čempionato rungtynės: Kauno r. „Omega-Tauras- LSU“ – Kauno „Žalgiris-2“.
Vasario 1 d.
Kauno rajono sporto centras:
16.50 val. Lietuvos krepšinio lygos čempionato rungtynės: Kauno „Žalgiris“ – Jonavos „Jonava Hipocredit“.
