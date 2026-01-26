 Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone sausio 16 – vasario 1 d.

Autorė: sausio 30 d. Kačerginės mokykloje-daugiafunkciame centre vyks tautodailininkės Daivos Stoncelienės parodos „Taškas į tašką“ pristatymas ir meninis užsiėmimas. / Organizatorių nuotr.

Sausio 26 d..

Ringaudų laisvalaikio salė:

18 val. atviras sutartinių vakaras: „Sutartinės. Skambanti bendrystė“.

Sausio 27 d.

Taurakiemio laisvalaikio salė:

11 val. „Seku seku pasaką…“. Pasakos skaitymas ir inscenizacija. Pasaką skaito Jolanta Marmienė.

VDU Žemės ūkio akademija, Centriniai rūmai, 520 aud.:

18 val. „SPA namuose“: kvapnių vonios burbulų kūrybinės dirbtuvės.

Babtų kultūros centras:

18 val. atvira choro „Gynia“ repeticija su Domeikavos choru „Versmė“. Kantata „Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva“.

Sausio 28 d.

Ežerėlio kultūros centro salė:

13 val. teatro „Teatrariumas“ pojūčių spektaklis „Gyvenimo linksmybės“ (pagal K. Donelaičio poemą „Metai“).

Kulautuvos bibliotekos salė:

15 val. Kūrybinės papuošalų dirbtuvės „Šviesos lašeliai“ su menininke Rita Žižniauskaite.

Padauguvos laisvalaikio salė:

18 val. „Kino nostalgija“. Restauruoto lietuviško kino klasikos filmo „Gražuolė“ (rež. Arūnas Žebriūnas, 1969 m.) peržiūra ir diskusija prie puodelio arbatos.

Sausio 30 d.

Kačerginės mokykla-daugiafunkcis centras, Laisvalaikio salė II a.:

18 val. tautodailininkės Daivos Stoncelienės parodos „Taškas į tašką“ pristatymas ir meninis užsiėmimas. Kaina: 15 eurų asmeniui. Dalyvių skaičius ribotas. Registracija: +370 616 09 530 arba e. p. [email protected].

Neveronių laisvalaikio salė:

19 val. lietuviškos estradinės muzikos vakaras su Kauno rajono mėgėjų meno kolektyvais.

Sausio 31 d.

Kauno rajono muziejus:

10 val. edukacija „Žiemos magija Raudondvario pilyje: kvapnaus muilo dirbtuvės“. Būtina registracija. Daugiau informacijos ir registracijos nuoroda: https://forms.gle/WL5sAxAcSKWDA2iP9

Samylų kultūros centras:

12 val. kūrybos namai. Vizualaus meno edukacijos „Moters portretas“.

Kauno rajono sporto centras:

13 val. Lietuvos moterų rankinio lygos čempionato rungtynės: Kauno r. „CASCADA-HC Garliava SC“ – Vilniaus SM „Sostinės Tauras-VHC“.

Kauno rajono sporto centras:

17 val. Nacionalinės krepšinio lygos čempionato rungtynės: Kauno r. „Omega-Tauras- LSU“ – Kauno „Žalgiris-2“.

Vasario 1 d.

Kauno rajono sporto centras:

16.50 val. Lietuvos krepšinio lygos čempionato rungtynės: Kauno „Žalgiris“ – Jonavos „Jonava Hipocredit“.

