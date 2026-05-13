Nauja era Kauno Rotušės aikštėje: duris atveria „Le Garden Night Bar“

Po ramesnio laikotarpio Kauno rotušės aikštė vėl susigrąžina naktinio šurmulio epicentro vardą. „Le Garden Night Bar“ kūrėjai teigė, kad jų tikslas – sukurti naują traukos tašką Kauno naktiniam gyvenimui. Lankytojai čia ras ne tik išskirtinę ir jaukią atmosferą, bet ir kiekvieną savaitgalį vyksiančius profesionalių didžėjų pasirodymus, modernų barą bei terasą su vaizdu į pagrindinį miesto simbolį: Kauno rotušę.
„Norime, kad žmonės čia ateitų ne tiesiog išgerti kokteilio, o pajusti tikrą nakties atmosferą – garsą, šviesas ir energiją, kuri sujungia žmones“, – sakė projekto atstovai.
Naujasis baras bus orientuotas į kokybišką muziką, šiuolaikinius kokteilius ir gyvą savaitgalio atmosferą, kuri leis bent trumpam pamiršti kasdienybę. Pasak organizatorių, „Le Garden Night Bar“ taps vieta, atvira tiek lojaliems kauniečiams, tiek miesto svečiams, ieškantiems naujos vakaro krypties senamiestyje.
Atidarymo vakarais lankytojų lauks gyvi didžėjų pasirodymai, specialūs gėrimų pasiūlymai ir išskirtinė atmosfera, kuri, tikimasi, taps viena ryškiausių šio sezono naujienų Kaune.
„Le Garden Night Bar“ jau gegužės 15-ąją atvers duris ir pradės savo pirmąjį sezoną Rotušės aikštėje.
