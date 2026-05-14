Netrukus Kaune prasidės tarptautinis festivalis „Poezijos pavasaris 2026“

Prie festivalio organizavimo prisideda ir regionai, kurių veikloje bei renginių koordinavime dalyvauja ir Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus atstovas, poetas Tomas Vyšniauskas. „Poezijos pavasaris“ Lietuvoje ir užsienyje šiemet vyks gegužės 17–31 dienomis.
Be abejo, festivalis neaplenks ir Kauno, kur dar 1965-aisiais ir prasidėjo ši kultūrinė tradicija. Čia vyks Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus organizuojami įvairūs renginiai, jie prasidės gegužės 17 dieną, sekmadienį, vienu laiku su šventės atidarymais Vilniuje ir Klaipėdoje, o pasibaigs tradiciškai – paskutinįjį gegužės penktadienį Maironio premijos laureato/ės vainikavimu Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelyje.
Pasak „Poezijos pavasario 2025“ organizatoriaus Kaune, Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininko Gedimino Jankaus, jau ketvirtą kartą poezijos šventės pradžia vyks Kauno valstybiniame muzikiniame teatre. Per dvidešimt Kauno poetų ir svečių skaitys savo eiles, jiems talkins aktoriai skaitovai Olita Dautartaitė ir Petras Venslovas.
Gediminas Jankus priminė, kad pirmieji „Poezijos pavasario“ skaitymai įvyko 1965 metais Palemone. Jų iniciatorius ir šventės pirmasis laureatas buvo poetas Justinas Marcinkevičius. Ilgą laiką eilėraščių posmai skambėdavo Lakštingalų krantinėje Palemone, atkūrus nepriklausomybę laureato vainikavimo iškilmės po kelerių metų ieškojimų (Dainų slėnis, Kauno pilies papėdė) persikėlė į Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelį.
Festivalio metu įvairiose Kauno miesto ir jo apylinkių kultūrinėse erdvėse vyks poezijos skaitymai, mus palikusių žymių poetų atminimo vakarai, susitikimai su skaitytojais. Iki gegužės 29 dienos poezijos mylėtojai kviečiami ir laukiami septyniuose renginiuose.
Be tradicinių poezijos popiečių ir skaitymų (Sakralinės poezijos valandos Kauno Mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, poezijos skaitymo Zikarinių J. Zikaro name–muziejuje ir kt.), lietuviško modernizmo gerbėjus turėtų sudominti jau penktą kartą vyksiantis renginys „Vėjo džiazas“, skirtas prieškario Lietuvos poetams avangardistams Balio ir Vandos Sruogų name–muziejuje.
Įdomi turėtų būti tradicinė Moterų poezijos popietė S. Nėries ir B. Bučo namuose-muziejuje Palemone, poetinė viešnagė poetės Erikos Drungytės sodyboje. Renginiuose jau antrą kartą dalyvaus Kauno Maironio universitetinės gimnazijos jaunieji poetai.
Festivalio renginių metu bus pagerbti jau mus palikę kūrėjai – Aldona Elena Puišytė, Algimantas Mikuta, Robertas Keturakis, Kęstutis Navakas, Vladas Baltuškevičius, skambės jų eilėraščiai, prisiminimai.
„Poezijos pavasario 2026“ Kaune nuolatiniai partneriai, rėmėjai yra Maironio lietuvių literatūros muziejus ir jo padaliniai, Kauno valstybinis muzikinis teatras, dienraštis „Kauno diena“, Kauno Maironio universitetinė gimnazija, kultūros ir meno žurnalas „Nemunas“, I. Mikuličiūtės dailės galerija. Projektą finansuoja Kauno miesto savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui“.
TARPTAUTINIO POEZIJOS FESTIVALIO „POEZIJOS PAVASARIS 2026“ PROGRAMA KAUNE
Gegužės 17–29 d.
1. Gegužės 17 d., sekmadienį, 14.30 val.
Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2026 Kaune“ pradžia Kauno valstybiniame muzikiniame teatre (Laisvės al. 91, Kaunas).
2. Gegužės 20 d., trečiadienį, 17 val.
„Vėjo džiazas”, avangardistinės šoko poezijos popietė, prisimenant prieškario Lietuvos poetus – modernistus Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinyje – Balio ir Vandos Sruogų namuose – muziejuje (B. Sruogos g. 21, Kaunas).
3. Gegužės 23 d., šeštadienį, 13 val.
Zikarinės. Poezijos skaitymai Juozo Zikaro namuose – muziejuje (J. Zikaro g. 3, Kaunas).
4. Gegužės 23 d., šeštadienį, 15 val.
Moterų poezijos popietė S. Nėries ir B. Bučo name-muziejuje Palemone.
5. Gegužės 24 d., sekmadienį, 14 val.
Sakralinės poezijos valanda Kauno Mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 6, Kaunas).
6. Gegužės 24 d. sekmadienį, 14 val. „Poezijos pavasario“ viešnagė poetės Erikos Drungytės sodyboje (Varėnos raj., Žeimių k., Nemuno g. 19)
7. Gegužės 29 d. penktadienis, 17 val.
„Poezijos pavasario 2026“ Kaune baigiamasis vakaras. Kauno miesto savivaldybės Maironio premijos iškilmingas įteikimas, laureato (-ės) vainikavimas Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelyje (Rotušės a. 13, Kaunas).
