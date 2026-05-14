Pažaislio liepų alėjoje – susitikimai su gera muzika

Penas sielai ir kūnui
Organizatoriai pabrėžia, kad „Pažaislio liepų alėjos vakarai“ išsiskiria ne tik kruopščiai sudaryta programa, bet ir ypatinga atmosfera – Pažaislio vienuolyno ansamblio aura. „Džiaugiamės, kad vasaros trečiadieniai tapo gražia tradicija – laiku, kai žmonės susitinka su muzika, vieni su kitais ir su savimi, – sako vienas organizatorių Benas Jakštas. – Šis ciklas yra daugiau nei vien koncertai: tai vasaros ritualas, kviečiantis sustoti, įsiklausyti ir patirti gyvos muzikos magiją.“ Visų koncertų pradžia – 19 val.
Gegužės 27 d. koncertų ciklas prasideda gražia tradicija virtusiu atidarymo renginiu – degustacine vakariene ir teminiu koncertu. Karietų aikštėje koncertą surengs du scenos profesionalai – saksofonininkas Danielius Praspaliauskis ir fortepijono virtuozas Feliksas Zakrevskis, o tematinę degustacinę vakarienę pristatys restorano „Monte Pacis“ (įvertinto „Michelin“ žvaigžde) šefas Raimundas Dambrauskas.
Birželio 4 d. lietuviškos muzikos diva ir elegantiškoji atlikėja – dainų kūrėja Monika Liu – intymiai, jautriai, dramatiškai ir sentimentaliai dalysis su klausytojais prisikaupusiomis istorijomis ir dainomis, kurios nebetelpa viduje. Pianistas Dmitrijus Golovanovas meistriškai sujungs viską į gyvą, kvėpuojantį garsinį filmą. Jų muzika ne groja, o pasakoja.
Debiutai ir tradicijos
Birželio 10 d. pirmąkart „Pažaislio liepų alėjos vakaruose“ pasirodys grupė „Kamanių šilelis“. Manto Zemlecko ir Kamilės Gudmonaitės duetas savo kūryboje jungia archajišką folklorą su šiuolaikiniais ritmais, dambrelio garsais ir analoginiais sintezatoriais. Pažaislio vienuolyno apsuptyje grupė dovanos vakarą, kuriame susitiks gilios šaknys, modernus pulsas ir gyva emocija.
Birželio 17 d. suskambės melodijos, su kuriomis užaugome, kurios lydėjo ir vienijo mus visą gyvenimą, kurios suvirpins klausytojų širdis ir daugeliui primins jaunystę bei pakvies patirti teigiamų emocijų. Scenoje pasitiksime „Hiperbolės” įkūrėją maestro Viktorą Praprą su gyvo garso grupe.
Birželio 24 d. „Pažaislio liepų alėjos vakaruose“ skleisis Alinos Orlovos kūryba. Šiandien ji gyvena „Nakties atvirukais“ – subtiliu, atmosferišku, kviečiančiu į tylią nakties būseną albumu, kuriame svarbiausia tampa jautrūs niuansai ir erdvė tarp garsų.
Liepos 1 d. į „Pažaislio liepų alėjos vakarus“ sugrįš atlikėja Ieva Narkutė. Kartu su gyvo garso grupe ji surengs autorinių dainų vakarą. Susirinkusieji į I. Narkutės koncertus visada gauna daugiau nei muziką. Atlikėjos pasirodymuose yra ir teatro, ir komedijos, ir rimtų įžvalgų.
Jautrūs pokalbiai
Liepos 8 d. „Pažaislio liepų alėjos vakaruose“ Adomas Vyšniauskas surengs koncertą kartu su gyvo garso grupe. Jis ne tik atliks gerai žinomas savo dainas, bet ir nustebins naujais muzikos skambesiais. Tai vakaras, skirtas tiems, kurie vertina kokybišką muziką ir nepamirštamas akimirkas. Tai muzikinė kelionė, kurioje susijungs jausmingas vokalas, išskirtinė A. Vyšniausko charizma.
Liepos 15 d. klausytojai bus maloniai nustebinti: jautriai ir preciziškai, akomponuojant ritmo grupei, Linas Adomaitis atliks ryškiausius visų laikų savo muzikinius perlus. Pasirinktas repertuaras atskleis dar vieną atlikėjo ypatingą savybę – jis geba valdyti įvairiausių žanrų muziką. Tai, ko gero, ir yra stipriausias profesionalo bruožas.
Liepos 22 d. į akustinį koncertą kviečia jausmingoji Inga Jankauskaitė. Scenoje dainuojančiai aktorei gitara ir pianinu pritars Tomas Dičiūnas. Kiekvieną kartą stebinanti, ryški, kokybiško humoro ir tikrų emocijų nestokojanti atlikėja žada romantišką ir abejingų nepaliksiantį vakarą, kuris įsimins ilgam.
Liepos 29 d. pirmą kartą „Pažaislio liepų alėjos vakaruose“ koncertuos legendinės grupės „Antis“ vokalistas Algirdas Kaušpėdas ir „Skamp“ vienas įkūrėjų Viktoras Diawara, arba kitaip – grupė „KaNdis”. Šis kūrybinis duetas – tai nieko panašaus, ką iki šiol būtumėte matę ir girdėję scenoje. Dueto išskirtinumas – muzikiniai eksperimentai, kitaip suskambę hitai ir scenoje vykstantys nepamirštami performansai.
Rugpjūčio magija
Rugpūčio 5 d. į „Pažaislio liepų alėjos vakarus“ sugrįžta aktorius, režisierius, pedagogas Aidas Giniotis su grupe „PlumBum“, kurie pristatys publikos itin pamėgtą, visiems puikiai žinomo dainuojamosios poezijos pradininko Vytauto Kernagio ir kitų žinomų bardų bei Keistuolių teatro dainų programą „Nenusigąsk – tai mes“. Stilius: intelektualusis pusrokis.
Rugpjūčio 19 d. pirmąkart „Pažaislio liepų alėjos vakaruose“ dalyvausiantis atlikėjas Dainotas Varnas pristatys naujausią savo programą „Aplink pasaulį per 100 minučių”, kurioje – Didžiosios Britanijos, Airijos, Prancūzijos, Portugalijos, Italijos, Ispanijos, JAV, Kanados, Meksikos, Kubos, Švedijos, Norvegijos, Šveicarijos, Turkijos ir net Libano žvaigždžių garsūs kūriniai. Dainotas kūrinius rinko labai apgalvotai: jie visi labai gerai žinomi, bet nemaža dalis savyje slepia ir siurprizą.
Rugpjūčio 26 d. vyks ypatingas koncertas, į kurį sparčiai tirpstantys bilietai rodo žiūrovų meilę žaviajai dainų autorei ir atlikėjai Giedrei. Kartu su pianistu Andrejumi Polevikovu ji pristatys autorinių dainų programą. Tai žada būti magiškas koncertas po rugpjūčio dangumi.
Rugsėjo 3 d. paskutiniame koncertų ciklo „Pažaislio liepų alėjos vakarai“ koncerte pasirodys: Ilona Balsytė, Aidas Giniotis, Andrius Kaniava, Gediminas Storpirštis, Bjelle ir Dominykas Vaitiekūnas. Pritariant ritmo grupei suskambės dar praėjusiame tūkstantmetyje sukurtos dainos, tokios kaip „Santechnikas iš Ukmergės“, „Baltas Paukštis“, „Ligoninė“, „Išjunk televizorių“, „Vyšnios Suvalkijoj“ ir kt., kurių autoriai – Virgis Stakėnas, Vytautas Kernagis, Andrius Kulikauskas ir Marijus Šnaras.
