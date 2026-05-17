„Poezijos pavasaris“ užsuka į Kauną

Festivalio vadovė – poetė Indrė Valantinaitė. Tarptautinis renginys tradicinę šventę pasitinka su atjaunėjusia festivalio organizatorių komanda ir tikėjimu, kad poezija ir šiais nelengvais laikais yra arti žmogaus.
Prie festivalio organizavimo prisideda ir regionai, kurių veikloje ir koordinuojant renginius dalyvauja ir Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus atstovas poetas Tomas Vyšniauskas.
„Poezijos pavasaris“ neaplenks ir Kauno, kur dar 1965-aisiais ir prasidėjo ši kultūrinė tradicija. Čia vyks Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus organizuojami įvairūs renginiai, jie prasidės gegužės 17 d. tuo pačiu laiku su šventės atidarymu Vilniuje ir Klaipėdoje, o pasibaigs tradiciškai paskutinį gegužės penktadienį – 29-ąją – Maironio premijos laureato (-ės) vainikavimu Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelyje.
Pasak 2025 m. „Poezijos pavasario“ organizatoriaus Kaune, Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininko Gedimino Jankaus, jau ketvirtą kartą poezijos šventės pradžia vyks Kauno valstybiniame muzikiniame teatre. Per dvidešimt Kauno poetų ir svečių skaitys savo eiles, jiems talkins aktoriai skaitovai Olita Dautartaitė ir Petras Venslovas.
G. Jankus priminė, kad pirmieji „Poezijos pavasario“ skaitymai įvyko 1965 m. Palemone. Jų iniciatorius ir šventės pirmasis laureatas buvo poetas Justinas Marcinkevičius. Ilgą laiką eilėraščių posmai skambėdavo Lakštingalų krantinėje, Palemone. Atkūrus nepriklausomybę laureato vainikavimo iškilmės po kelerių metų ieškojimų (Dainų slėnis, Kauno pilies papėdė) persikėlė į Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelį.
Festivalio metu įvairiose Kauno miesto ir jo apylinkių kultūrinėse erdvėse vyks poezijos skaitymai, mus palikusių žymių poetų atminimo vakarai, susitikimai su skaitytojais. Iki gegužės 29 d. poezijos mylėtojai kviečiami ir laukiami septyniuose renginiuose.
Be tradicinių poezijos popiečių ir skaitymų (Sakralinės poezijos valandos Kauno Mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, poezijos skaitymo Zikarinių J. Zikaro name-muziejuje ir kt.), lietuviško modernizmo gerbėjus turėtų sudominti jau penktą kartą vyksiantis renginys „Vėjo džiazas“, skirtas prieškario Lietuvos poetams avangardistams Balio ir Vandos Sruogų name-muziejuje. Įdomi turėtų būti tradicinė Moterų poezijos popietė S. Nėries ir B. Bučo namuose-muziejuje Palemone, poetinė viešnagė poetės Erikos Drungytės sodyboje. Renginiuose jau antrą kartą dalyvaus Kauno Maironio universitetinės gimnazijos jaunieji poetai.
Festivalio renginių metu bus pagerbti jau mus palikę kūrėjai: Aldona Elena Puišytė, Algimantas Mikuta, Robertas Keturakis, Kęstutis Navakas, Vladas Baltuškevičius, skambės jų eilėraščiai, prisiminimai.
Festivalio renginiai
Gegužės 17 d. 14.30 val. – 2026 m. tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ Kaune pradžia Kauno valstybiniame muzikiniame teatre.
Gegužės 20 d. 17 val. – „Vėjo džiazas“, avangardistinės šoko poezijos popietė, prisimenant prieškario Lietuvos poetus modernistus Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinyje – Balio ir Vandos Sruogų namuose-muziejuje.
Gegužės 23 d. 13 val. – Zikarinės. Poezijos skaitymai Juozo Zikaro namuose-muziejuje.
Gegužės 23 d. 15 val. – Moterų poezijos popietė S. Nėries ir B. Bučo name-muziejuje Palemone.
Gegužės 24 d. 14 val. – Sakralinės poezijos valanda Kauno Mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.
Gegužės 24 d. 14 val. – viešnagė poetės Erikos Drungytės sodyboje (Varėnos r., Žeimių k., Nemuno g. 19).
Gegužės 29 d. 17 val. – 2026 m. „Poezijos pavasario“ Kaune baigiamasis vakaras. Kauno miesto savivaldybės Maironio premijos iškilmingas įteikimas, laureato (-ės) vainikavimas Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelyje.
