Post Malone koncerto belaukiant: atskleidžiama, kas pradės paskutinį didžiausią vasaros šou Kaune

Bilietus į Post Malone koncertą galima įsigyti visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete www.bilietai.lt
„Labai laukiu šio koncerto, nes galimybė dalintis scena su Post Malone – tai vienos didžiausių mano svajonių išsipildymas. Neabejoju, kad tai bus ypatingiausias šios vasaros vakaras tiek man, tiek mano grupei“, – dalinasi atlikėjas.
Justinas Jarutis, dar žinomas kaip buvęs grupės „Freaks On Floor“ lyderis, pastaraisiais metais pelnė pripažinimą kaip vienas geriausių atlikėjų. Jo sąskaitoje daugybė prestižinių M.A.M.A apdovanojimų, o kūriniai „Tavo tavo“, „Rami“, „Savęs“, „Rugpjūtis“ ir kiti nuolat skamba šalies radijo stočių topuose, o pasirodymai sutraukia minias gerbėjų. Atlikėjas taip pat garsėja moderniu muzikiniu, šiek tiek kantri primenančių skambesiu.
Justinas Jarutis - Tavo Tavo
Jau kiek ankščiau skelbta, kad Kaunas šiemet neabejotinai tapo svarbiausiu traukos centru tarptautinių muzikos renginių žemėlapyje, o finalinį šios įspūdingos vasaros akordą jau rugpjūčio mėnesio pabaigoje sugros viena ryškiausių muzikos žvaigždžių – Post Malone.
Post Malone ft. 21 Savage - rockstar
„Post Malone“ debiutinis albumas „Stoney“ (2016) tapo platininiu, o daina „Congratulations“, įrašyta kartu su reperiu „Quavo“, įsitvirtino įvairiausių topų viršūnėse, tačiau tikrasis proveržis įvyko kartu su antrojo albumo „Beerbongs & Bentleys“ (2018) pasirodymu, kuris per pirmąją savaitę sumušė visus klausomumo rekordus. Albume esantys hitai „Rockstar“ su 21 Savage ir „Psycho“ su „Ty Dolla $ign“ vien „YouTube“ platformoje perklausyti daugiau nei 2,4 milijardo kartų.
Post Malone - Circles
Per visą laikotarpį repo ir kantri muzikos žvaigždės sąskaitoje – daugybė įspūdingų rekordų. Jo singlai pasiekė dešimtis „Billboard Hot 100“ pirmųjų vietų, o jo albumai ne kartą debiutavo „Billboard Top 200“ viršūnėse. Post Malone taip pat gali pasigirti daugybę nominacijų prestižiniuose „Billboard Music Awards“, „American Music Awards“ ir „MTV Video Music“ apdovanojimuose.
Atlikėjo albumai ir singlai taip pat ne kartą susilaukė muzikos industrijos pripažinimo, o kūriniai „Congratulations“, „Sunflower“, „I Fall Apart“, „Better Now“ ir „Psycho“ pelnė ne vieną deimantinį sertifikatą, kurį Amerikos įrašų industrijos asociacija suteikia dainoms ir albumams, pasiekusiems ypatingai didelį pardavimų ir perklausų skaičių. Svarbu paminėti, kad šiuo pasiekimu visame muzikos pasaulyje gali pasigirti vos kelios dešimtys atlikėjų.
Post Malone, Swae Lee - Sunflower
Vienintelį Baltijos šalyse Post Malone koncertą, rugpjūčio 21 d. Kauno Dariaus ir Girėno stadione, pristato „Live Nation Lithuania“.
Naujausi komentarai