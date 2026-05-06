Prasideda Kauno literatūros savaitė

Gegužės 6–10 d. vyksiantis festivalis kvies į susitikimus su tarptautinį pripažinimą pelniusiais autoriais ir ryškiais Lietuvos kūrėjais, diskusijas, skaitymus bei kitus literatūrinius renginius Kaune ir už jo ribų.
Šių metų programoje – rašytojai net iš devynių skirtingų šalių: vokiečių autorius Lutzas Seileris, italė Viola Ardone, Šveicarijos ir Pietų Korėjos kilmės rašytoja Elisa Shua Dusapin, kartvelė Nana Ekvtimišvili, slovėnų poetas bei prozininkas Alešas Štegeris, britų autorė Sally Page ir kiti.
Kauno literatūros savaitės vadovė, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorė Rūta Eidukevičienė sako, kad festivalis nuosekliai siekia pristatyti ne tik ryškius užsienio svečius, bet ir svarbiausius Lietuvos literatūros balsus.
„Visada mezgame dialogą tarp Lietuvos ir pasaulio literatūros, tačiau festivalio dėmesio epicentre norime matyti ir savo šalies autorius. Jau trečius metus iš eilės Kauno literatūros savaitę atidarome susitikimu su lietuviais – šiemet mums tenka garbė pristatyti Valdą Papievį. Tikiu, kad laukia įsimintinas susitikimas ir nepamirštamas festivalis“, – teigė R. Eidukevičienė.
Pasak jos, lietuviškų akcentų netrūks ir visos savaitės metu – festivalyje bus galima susitikti su skirtingų kartų, žanrų ir kūrybinių laukų autoriais.
Kauno literatūros savaitėje dalyvaus rašytoja Ieva Marija Sokolovaitė, menininkas ir rašytojas Darius Žiūra, filosofas ir prozininkas Gintautas Mažeikis, poetas Tadas Zaronskis.
Nuo žymių autorių iki debiutantų
V. Papievis – prozininkas ir vertėjas, 2016 m. apdovanotas Nacionaline kultūros ir meno premija. Nuo 1992 m. rašytojas gyvena Paryžiuje, tačiau nuolat palaiko ryšį su Lietuva.
Naujausias jo romanas „Ankančiam pasauly“ (2025 m., „Odilė“) sulaukė didelio dėmesio – pateko į kūrybiškiausių knygų dvyliktuką ir vertingiausių metų prozos knygų sąrašą, taip pat pelnė portalo „15min.lt“ geriausios lietuvių autoriaus knygos apdovanojimą. Tai autofikcinis kūrinys apie regą, netektis, vaikystės prisiminimus ir Normandijos peizažus, kuriame autorius svarsto, ką reiškia „apakti“ kultūrine ar egzistencine prasme.
Susitikimas su seniai Kaune besilankiusiu rašytoju vyks gegužės 6 d., trečiadienį, 19 val., Kauno menininkų namuose. Pokalbį moderuos literatūros istorikė Dalia Kuizinienė ir kultūros žurnalistė Juta Kiudė.
Kauno literatūros savaitėje dalyvaus ir viena ryškiausių jaunosios kartos autorių I. M. Sokolovaitė. Palangoje gimusi ir augusi rašytoja Vilniaus universitete studijavo biologiją, Kopenhagoje – ekologiją, šiuo metu studijuoja filosofiją. Jos tekstai spaudoje pasirodo nuo 2018-ųjų, yra įvertinti „Literatūrinių slinkčių“ ir „Prix Laurence“ konkursuose.
2024 m. išleistas debiutinis jos romanas „Pozuotoja“ pelnė Liudo Dovydėno ir Rolando Rastausko literatūrines premijas, buvo įtrauktas į 2024-ųjų prozos knygų penketuką. Kūrinyje nagrinėjama vizualumo, žvilgsnio galios, kūniškumo, tapatybės ir trauminių patirčių problematika. „Pozuotoja“ šiemet tapo ir vieninteliu lietuvišku romanu, išleistu japonų kalba.
Festivalyje I. M. Sokolovaitė dalyvaus gegužės 9 d., 17 val., Kauno menininkų namuose. Renginyje „Duetai. Pozuotoja Sokče“ ji kartu su Šveicarijos ir Pietų Korėjos kilmės rašytoja Elisa Shua Dusapin kalbėsis apie debiutinius romanus ir jų sąsajas. Pokalbį moderuos literatūros kritikė Eglė Mikulskaitė.
Kaunas, išeivystė ir sugrįžimai
Dar vienas svarbus lietuviškas festivalio akcentas – jau tradicija tampantis renginys „Išeiviai ir namiškiai“, skirtas Kaunui, kūrybai, atminčiai ir tapatybei. Jame kasmet susitinka du kūrėjai: vienas šiuo metu gyvenantis Kaune, kitas – čia gyvenęs praeityje. Šiemet pokalbyje dalyvaus filosofas, rašytojas G. Mažeikis ir tarpdisciplininis menininkas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas D. Žiūra.
D. Žiūra, kilęs iš Joniškėlio ir augęs Kaune, ilgą laiką buvo žinomas kaip vienas ryškiausių šiuolaikinio meno atstovų, jungiantis vizualųjį meną, dokumentiką ir literatūrą. Pastaraisiais metais jis įsitvirtino ir kaip rašytojas – jo autobiografinės prozos knyga „Diseris“, parengta meno disertacijos pagrindu, 2024 m. buvo įvertinta kaip kūrybiškiausia metų knyga.
G. Mažeikis – vienas žymiausių Lietuvos filosofų ir kultūros teoretikų, nuo 2008 m. gyvenantis ir dėstantis Kaune, VDU. Grožinėje kūryboje jis plėtoja simbolinių pasaulių, okultizmo ir mitologijos interpretacijas – šiuo metu išleistos dvi jo „Lilimų knygų“ tetralogijos dalys: „Akmentakiai“ ir „Apsėdimai“.
Renginyje „Išeiviai ir namiškiai“ bus kalbama apie tai, ką reiškia būti „išeiviu“ ar „namiškiu“ šiuolaikinėje kultūroje, kaip šios patirtys formuoja santykį su vieta ir tapatybe, kaip Kaunas tampa išvykimo tašku, sugrįžimo erdve ir nuolat perrašoma asmenine bei kultūrine patirtimi. Susitikimas vyks gegužės 10 d., 16 val., Kauno Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje, Laisvės al. 57. Pokalbį moderuos teatrologė Jurgita Staniškytė.
Festivalyje – ir daugiau literatūrinių patirčių
Kauno literatūros savaitės programą papildys ir daugybė kitų renginių – nuo knygų mugės miesto centre, miestiečių kūrybai skirto „Atviro mikrafo“, bendruomeninių Czesławo Miłoszo romano „Isos slėnis“ skaitymų Studentų skvere iki poeziją, muziką ir pokalbius sujungsiančios „Naktinės kavinės“.
Visi susitikimai su užsienio autoriais vyks su vertimu į lietuvių kalbą.
Su festivalio programa susipažinkite čia.
Festivalį organizuoja Vytauto Didžiojo universitetas ir VšĮ Kauno literatūros biuras.
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.
Naujausi komentarai