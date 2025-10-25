Raudondvaryje – šventė vaikams: FC „Hegelmann” ir „Special Olympics Lietuva” tęsia gražią tradiciją

Ši sporto šventė – dalis UEFA Foundation for Children 10-osios jubiliejinės iniciatyvos, prie kurios prisideda Lietuvos futbolo federacija (LFF) kartu su Lietuvos futbolo klubų asociacija A lyga. Projekto tikslas – skatinti futbolo įtrauktį, mažinti socialinę atskirtį ir per sportą burti bendruomenes visoje Europoje. Kartu su pagrindinės FC „Hegelmann” komandos futbolininkais ir treneriais vaikai dalyvavo linksmose estafetėse, žaidimuose ir futbolo rungtyse.
„Nuostabi šventė vaikams, šeimoms ir pačioms organizacijoms. Šiandien buvo nuoširdžių šypsenų, juoko ir gerų emocijų pliūpsnis, už ką esame visiems dėkingi. Mūsų kartu su FC „Hegelmann” organizuojamos įtraukios sporto šventės tampa nuostabia tradicija, kuri kasmet pritraukia vis daugiau dalyvių, tad tikimės ir toliau augti kartu,“ – sakė Vaiva Abramavičiūtė, Lietuvos specialiosios olimpiados komiteto tarptautinių santykių koordinatorė, Pasaulinio Specialiosios olimpiados šeimų lyderystės komiteto narė.
Renginyje dalyvavo atstovai iš įvairių ugdymo įstaigų: Kauno lopšeliai-darželiai „Nežiniukas“ ir „Spindulėlis“, Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla-daugiafunkcis centras, Kauno Jono Laužiko mokykla, Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“, Gelgaudiškio „Šaltinio“ ugdymo centras, Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos „Rasos“ skyrius.
„Nuoširdžiai džiaugiamės ir didžiuojamės tokia gražia draugyste su FC „Hegelmann”, kuri prasidėjo 2021 m. ir tęsiasi iki šiol. Šiandien naujai įrengtame Raudondvario stadione surengėme įspūdingą integracinę sporto šventę, kur kasmet pritraukia vis daugiau dalyvių iš skirtingų Lietuvos miestų,“ – teigė Daiva Dabrilienė, Lietuvos specialiosios olimpiados komiteto nacionalinių programų direktorė, SO Europos Eurazijos regiono lyderystės komiteto narė.
Šventėje dalyvavęs FC „Hegelmann” vyr. treneris Andrius Skerla taip pat pasidalijo šiltomis mintimis:
„Buvo smagu su jumis pasportuoti! Tikiuosi gal šiais, o gal kitais metais mes ir vėl susitiksime. Smagu jus visus matyti – mylėkite sportą, mylėkite futbolą, mylėkite vieni kitus.“
Tuo tarpu FC „Hegelmann” direktorius Dainius Šumauskas pabrėžė bendradarbiavimo ir bendruomeniškumo svarbą: „Mums, kaip klubui, šios šventės yra daugiau nei tik futbolas. Tai mūsų vertybių išraiška – atvirumas, pagarba ir bendruomeniškumas. Džiaugiamės galėdami kartu su „Special Olympics Lietuva” suteikti vaikams galimybę patirti sporto džiaugsmą, jaustis įtrauktiems ir svarbiems. Šios iniciatyvos primena, kad futbolas turi galią suvienyti skirtingus žmones ir kurti tikrą bendrystę. Tai mus įkvepia judėti pirmyn ne tik aikštėje, bet ir už jos ribų.“
FC „Hegelmann” – augantis klubas ir atsakinga bendruomenės organizacija
FC Hegelmann – vienas iš sparčiausiai augančių Lietuvos futbolo klubų, įkurtas 2009 m., kai logistikos įmonė „Hegelmann Transporte“ nusprendė skatinti darbuotojų fizinį aktyvumą. Per mažiau nei du dešimtmečius klubas iš mėgėjiško tapo vienu stipriausių šalyje, 2024 m. iškovojo A lygos sidabro medalius ir tapo vicečempionu. Šį sezoną mėlynai baltais vadinamas klubas yra arti to, jog pakartotų šį pasiekimą.
Klubas 2023 m. debiutavo UEFA Konferencijų lygos atrankoje, o 2025 m. dalyvavo antrą kartą. 2022, 2024 ir 2025 metais FC „Hegelmann” pasiekė LFF taurės finalus. 2024 m. komanda persikėlė į naują namų stadioną Raudondvaryje – infrastruktūros projektą, įgyvendintą bendradarbiaujant su Kauno rajono savivaldybe.
FC „Hegelmann” struktūrą sudaro vyrų A, B ir C komandos, moterų A ir B komandos bei nuo 2016 m. veikianti futbolo akademija, kurioje sportuoja beveik 500 vaikų yra suformuota įvairaus amžiaus 15 komandų. Akademija dalyvauja Lietuvos jaunimo bei merginų pirmenybėse ir veikia šešiuose Kauno rajono miesteliuose – Raudondvaryje, Užliedžiuose, Lapėse, Karmėlavoje, Kulautuvoje, Domeikavoje ir Kaune.
Akademijoje ypatingas dėmesys skiriamas socialiniam prieinamumui – čia treniruotes lanko ir socialiai remtini vaikai, kuriems suteikiamos visos galimybės tobulėti futbolo aikštėje kartu su bendraamžiais. Lapėse vykstančios treniruotės yra visiškai nemokamos, tai FC „Hegelmann“ akademijos ir Kauno rajono savivaldybės iniciatyva, skirta suteikti mažesnių miestelių vaikams lygias sąlygas sportuoti ir patirti komandinio žaidimo džiaugsmą.
Be sportinių pasiekimų, FC „Hegelmann” aktyviai dalyvauja socialinėse iniciatyvose – ilgalaikiai projektai su „Special Olympics Lietuva“, bendruomeninės akcijos, edukacijos bei paramos projektai vaikams. Klubas nuosekliai siekia, kad futbolas būtų atviras visiems, o sportas – džiaugsmo šaltinis kiekvienam.
FC „Hegelmann“ akademija nuolat kviečia prisijungti vaikus, norinčius lankyti futbolo treniruotes.
Jei Jūsų vaikas mėgsta futbolą ir nori tapti mėlynai baltos bendruomenės dalimi – kviečiame prisijungti prie FC „Hegelmann“ akademijos treniruočių Kaune ir Kauno rajone!
Kaune: +370 698 33840, +370 679 50200.
Kauno rajone: +370 684 80754.
