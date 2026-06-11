Sapiegų palikimas: nuo Panemunės iki Vilniaus

Pirmą kartą vykstantis „Sapieginių“ festivalis Zapyškyje ir Žemojoje Panemunėje, kurios XVI a. buvo vadintos vienu vardu – Poniemon (Panemunė) – ieško Sapiegų giminės pėdsakų, įvairiomis dialogo formomis tiesia tiltus tarp praeities ir dabarties, kuria naujus ryšius, įprasmina ir stiprina kultūrinę tapatybę.
Ežerėlio kultūros centro Zapyškio laisvalaikio salės organizuojamame, Lietuvos kultūros tarybos ir Kauno rajono savivaldybės finansuojamame festivalyje – sąsajų paieškos, diskusijos apie Sapiegų giminės palikimą ir su Sapiegų rūmų Vilniuje Kultūros pažinimo skyriaus vadove Laura Misiūnaite bei rūmų restauravimo specialistu, restauratoriumi Domu Noreika.
Apie Sapiegų pėdsakus pakaunėje ir būsimą renginį – pokalbis su L. Misiūnaite.
– Laura, kuo ypatingi Sapiegų rūmai Antakalnyje? Ką jiems mums pasakoja apie jų įkūrėjus Sapiegas ir patį laikmetį?
– Sapiegų rūmų ansamblis Antakalnyje yra unikali vieta. Tai vienintelis dabartinėje Lietuvos teritorijoje išlikęs XVII a. užmiesčio rezidencijos ansamblis su parku bei vienuolyno ir bažnyčios pastatais. Žinoma, Vilniuje barokinės sakralinės architektūros apstu, tačiau tik Antakalnyje galime pamatyti didikų vasaros rūmus, išlikusį (nors ir labai pakitusį) parką, vis dar pagal paskirtį veikiantį vienuolyną su bažnyčia. Ši vieta ne kartą keitė paskirtį, nuo XIX a. rūmų ansamblio teritorijoje veikė karo ligoninė, sovietmečiu įsikūrė karinė mokykla. Teritorijoje išlikę karo ligoninės pastatai primena apie istorijos kaitą, tačiau nesumažina šios vietos svarbos. Kad ir kaip būtų, karo motyvai lydėjo šią vietą nuo pat pastatymo – rūmų užsakovas Kazimieras Jonas Sapiega buvo ne tik Vilniaus vaivada, bet ir Lietuvos didysis etmonas, valdęs Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenę. Sapiegų rūmai – tai jo ir kartu visos Sapiegų giminės galios reprezentacija, ne tik primenanti sudėtingą Lietuvos istoriją, bet ir padedanti reflektuoti šiuolaikinės demokratinės valstybės galią – galimybę atverti plačiajai visuomenei vietas, kurios įprastai būtų prieinamos tik elito saujelei.
– Vos prieš porą metų Sapiegų rūmai atvėrė duris lankytojams. Šiuolaikinis menas jaukiai įsikūrė barokinėje paveldo erdvėje. Kaip gimė toks projektas? Kas paskatino sujungti šiuolaikybę ir paveldą?
– Sapiegų rūmų atgimimas Antakalnyje, Vilniuje, buvo išties ilgas procesas, pareikalavęs įvairiausių sričių profesionalų įsitraukimo. Rūmų restauravimo metu buvo svarstomi įvairūs erdvių aktualizavimo projektai, tariamasi su Antakalnio bendruomenėmis, rūmų kaimynais, rengiamos viešosios Lietuvos gyventojų apklausos, atliekamas sociologinis tyrimas. Taip buvo siekiama išsiaiškinti, ko trūksta mūsų kultūrinėje aplinkoje, kokią nišą naujoji institucija galėtų užimti. Po ilgų svarstymų prieita prie kultūros pažinimo centro koncepcijos, jungiančios skirtingas auditorijas: tiek paveldo mylėtojus, tiek šiuolaikinio meno gerbėjus. Sapiegų rūmus kuruoti patikėta Šiuolaikinio meno centrui. Taip barokiniai rūmai tapo kultūros ir meno erdve, kurioje eksponuojamos šiuolaikinio meno parodos, vyksta rūmų restauravimo procesą, architektūros istoriją pristatančios veiklos, senosios ir šiuolaikinės muzikos koncertai, mokslo populiarinimo renginiai.
– Birželio 13 d. atvykstate į Zapyškį, dar vieną autentišką vietovę, susijusią su Sapiegų gimine, kartu su Sapiegų rūmų restauravimo specialistu, restauratoriumi, tarpdisciplininio meno atstovu D. Noreika. Festivalio lankytojų laukia įdomi diskusija. Ką sužinos lankytojai?
– Zapyškis, istoriškai vadintas Sapiegiškiu, iš tiesų istorijoje stovi labai arti Sapiegų rūmų Vilniuje – Žemosios Panemunės dvaras, įsikūręs šalia Nemuno, buvo statytas Vilniaus rūmų savininko tėvo Povilo Sapiegos. Galime tikėtis, kad Kazimieras Jonas Sapiega taip pat ne kartą lankėsi šiose vietovėse. Atvykę pas jus su Domu papasakosime apie Sapiegų rūmų Antakalnyje istoriją, rūmų restauravimo procesą, taip pat pasidalysime šiuolaikinėmis restauravimo naujienomis, pasakosime apie naujausių technologijų, mikrobiologijos įtaką šiuolaikinio restauratoriaus mąstymui. Siekiame populiarinti restauratoriaus amatą ir tikime, kad ne vienas jaunasis Sapieginių lankytojas užaugęs pasuks istoriko ar restauratoriaus keliu.
– Po diskusijos pristatysite dvi įdomias edukacijas, skirtas Baroko menui. Apie ką jos? Kokio amžiaus dalyviai laukiami?
– Edukacijos puikiai tinka šeimoms, suaugusiesiems, paaugliams. Manome, kad kiekvienas atras sau malonų prieigos kampą. Edukacijas ves edukatoriai, menininkai, skatinantys į mūsų paveldą pažvelgti iš šiandienos perspektyvos ir nebijoti išbandyti rankų darbą net tuos žmones, kurie, jų manymu, jau seniai nebemoka piešti ar lipdyti molio. Barokinio bareljefo edukacijoje Monika Kornilova ir Artūras Mitinas papasakos apie bareljefo – iškilaus reljefinio „paveikslo“ – kūrimo principus Baroko epochoje, o dalyviai, kuriantys savo bareljefą, šiuos principus ir technikas galės pritaikyti kurdami šiuolaikinius objektus, matomus aplink. Grotesko edukacijoje pasakosime apie grožio ir bjaurumo santykį mene. Visa tai, kas mums nepažįstama, keista, gali pasirodyti bjauru ar negražu, tačiau būtent jungdami šiuolaikinius grožio standartus atitinkančius objektus su galbūt šiurpą keliančiomis pabaisomis, keistomis tekstūromis, medžiagomis gauname naujus meno kūrinius, kurie nenuobodūs ir atveria mums savitą grožį.
Kalbiname dar vienus festivalio dalyvius, gerai Lietuvoje žinomus gastronomijos istorikus ir edukatorius – VU profesorių, UNESCO Tarpvyriausybinio nematerialaus kultūros paveldo apsaugos komiteto narį, daugelio knygų autorių Rimvydą Laužikas ir istorikę, knygų autorę Anželiką Laužikienę.
– Esate gastronomijos istorijos tyrinėtojai, daugelio knygų autoriai, gastronomijos edukatoriai. Ne kartą esate minėję, kad XVI–XX a. receptų knygose, restoranų, iškilmingų priėmimų meniu galima rasti nemažai patiekalų, savo pavadinimu siejamų su Lietuva ar Radvilų gimine ir kur kas mažiau tokių, kurių pavadinimuose atsispindėtų Lietuvos vietovardžiai ar kitų didikų pavardės. Kokią gastronominę istoriją mums paliko Sapiegų giminė?
– Taip, iš tiesų, XVI–XX a. receptų knygose, įvairiuose meniu randame ne vieną patiekalą, kurio pavadinimas susijęs su Lietuvos vardu. Žinoma, daliai jų – ypač XIX a. pabaigoje–XX a. – lietuviškumas yra ne tiek nuoroda į kilmės vietą, bet daugiau prekės ženklas, pabrėžiantis tam tikrą jo išskirtinumą. Patiekalų pavadinimuose dažniausiai vartojamas žodis Lietuva (pvz., Chłodnik litewski, Kołduny litewskie, Sauce Lithuanienne). Antroje vietoje pagal populiarumą yra patiekalai „pagal Radvilas“ (à la Radziwil) ir daug mažiau rasime tokių, kurių pavadinimuose įkomponuoti Lietuvos vietovardžiai ar kitų didikų giminių pavardės. Sapiegų giminė patenka kaip tik į šią grupę.
Ko gero, žymiausias su gastronomijos istorija susijęs Sapiegų objektas yra kriaušės, vadinamos Sapieginėmis (Sapieżanka, Bergamotte Sapieganka). Literatūroje teigiama, kad tai, greičiausiai, vietinės kilmės, per Sapiegų dvarus plitusi kriaušių veislė. Kitas dalykas – Sapiegoms priskiriami patiekalai. Małgorzata Bogacka į savo 1896 m. knygą „Powszechna kuchnia swojska...“ yra įtraukusi Sapiegų zrazų receptą. Nors receptas užrašytas ir su Sapiegų gimine susietas tik XIX a., tačiau jo analizė leidžia kalbėti apie gilesnes istorines šio patiekalo šaknis: jautienos populiarumą didikų virtuvėse; mėsos paruošimą prismaigstant lašinukų; grybų, kaip ingrediento, naudojimą; specifinio padažo paruošimą.
– Maistas yra universali kalba, kuri puikiai sujungia praeitį su dabartimi akimirksniu. Skaitytojams išduosiu paslaptį, kad „Sapieginių“ festivalio lankytojai galės gyvai pamatyti, kaip gaminami Sapiegų zrazai ir jų paragauti.
– Taip, gastronominės edukacijos metu kartu su Anželika pristatysime XVI–XVIII a. LDK diduomenės gastronominę tradiciją. Drauge su edukacijos dalyviais gaminsime ir degustuosime Sapiegų zrazų patiekalo interpretaciją, pritaikytą ruošti lauke, katile ant laužo.
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
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