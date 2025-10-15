Spalio 25 dieną Kaune vyks didžiausia diskoteka Baltijos šalyse

2025-ųjų spalio 25 dieną Į Lietuvą atvyksta geriausias to laikmečio didžėjus ir Vokietijos legenda – „DJ SASH!“, kultiniai ir nepamirštami – „SNAP!“, Švedijos „Eurodance“ muzikos karaliai – „REDNEX“ ir super pasaulinė žvaigždė – „LA BOUCHE“. Net 4 žvaigždės ir vienos nakties festivalis „90‘s DISCO FEST“ ateinančių metų rudenį sudrebins Lietuvą ir „Žalgirio areną“.
Viena pagrindinių vakaro žvaigždžių: DJ SASH!
Koncerto metu išvysime atlikėją „DJ Sash!“ – daugiau nei dvidešimt metų populiarumo viršūnėje esantis, 17 milijonų albumų kopijų pardavęs ir daugiau kaip 60 auksinių ir platininių apdovanojimų pelnęs didžėjus. Tik vienas iš faktų – jis tituluojamas geriausiu 90-ujų didžėjumi Europoje.
Pirmasis jo singlas „Its My Life“ buvo išleistas 1995 m. ir iškart tapo Europos klubų hitu. Atlikėjas scenoje su visais dalinsis savo auksiniais hitais: „Equador“, „Encore Une Fois“, „Mysterious Time“, „Adelante“ ir kt.. Šis atlikėjas dar kartą pažadėjo sudrebinti „Žalgirio arena“.
Dar viena 90-ųjų super žvaigždė – SNAP!
Vokietijos grupė „Snap!“ – vienas iš sėkmingiausių Europos šokių muzikos projektų driokstelėjo energija pulsuojančiais hitais – „Marry Had a Little Boy“, „Terminate“, „Do You See the Light“ ir žinoma, net 8 milijonų tiražu parduotu singlu – „Rhythm Is A Dancer“, kuris karaliavo net 23 pasaulio šalių topų viršūnėse.
Dabar grupės dainas miksuoja geriausi pasaulio didžėjai. Atlikėja turi tūkstančius fanų Lietuvoje, kas įdomiausia, kad jos fanų tarpe yra ir jaunosios kartos atstovai mūsų šalyje.
Išskirtiniai ir nuotaikingi REDNEX pirmą kartą 90‘s DISCO FEST repertuare
„Rednex“ – tai švedų muzikinė grupė, žymiausi pasaulio muzikos kaubojai, garsėja savo unikaliu „country“ ir „eurodance“ stilių deriniu. Grupė susikūrė 1994 metais ir greitai išpopuliarėjo su savo debiutiniu kūriniu “Cotton Eye Joe”, kuris tapo pasauliniu bei Lietuvos hitu ir iki šiol išlieka jų žinomiausiu kūriniu.
Be „Cotton Eye Joe“, kiti žinomi jų kūriniai yra „Spirit of the Hawk”, „Wish You Were Here”, „Old Pop in an Oak” ir kt.. „Rednex“ dažnai koncertuoja festivaliuose ir pramoginiuose renginiuose, kur jų linksmas repertuaras sužavi įvairaus amžiaus publiką.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=mOYZaiDZ7BM
Ir dar vienas vakaro atlikėjas, pasaulinė super žvaigždė – LA BOUCHE.
Vokietijos šokių muzikos grupė „La Bouche“ – itin garsaus vokiečių prodiuserio Frank Farian projektas. Sunku rasti žmogų, kuris nežinotų šios grupės geriausių dainų. „La Bouche“ dainos „Be My Lover“, „Sweat Dreams“, „I Love to Love“, „Tonight is the Night“ skamba įvairiuose planetos kampeliuose.
Na, o 2023 metais jie savo dainą „Be My Lover“ perremiksavo ir išleido naują jos versiją su tokiais grandais kaip David Guetta ir Hypaton. Dabar ši daina skamba žymiausiuose pasaulio festivaliuose ir naktiniuose klubuose.
