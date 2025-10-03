Tapytojų grupės „Mėlynas menas“ kelionė

Oficialiai jau daugiau kaip dešimtmetį veikianti grupė „Mėlynas menas“ vienija menininkus, kurių pagrindinis stiliaus braižas – pamėgtas peizažo žanras. Peizažai dažnai siejami su Kačergine, Pervalka, Palanga, kitomis Lietuvos vietovėmis, kuriose grupė rengia plenerus ir pristato juose sukurtų darbų parodas. Autorių kūryboje dominuoja realistinio ir abstraktaus pobūdžio darbai.
Nuo 2022 m. grupė turi savo logotipą ir dešimties metų katalogo istoriją su besikeičiančia narių sudėtimi. Pastaruoju metu grupę vienija profesionalūs menininkai iš skirtingų Lietuvos miestų, atstovaujantys skirtingoms kryptims, stiliams, temoms.
Vienas iš pagrindinių grupės narių G. Markutis 1986–1993 m. studijavo statybos ekonomikos studijas tuomečiame Vilniaus inžinerijos ir statybos institute, tačiau vėliau pasuko į dailę: Marijampolės kolegijoje baigė dailės pedagogikos studijas. Nuo 2006 m. tapytojas dalyvauja menininkų bendruomenės gyvenime, rengia personalines parodas, yra aktyvus kolektyvinių parodų dalyvis.
Temų ir stilistikos prasme tapytojo kūryba puikiai įsilieja į lietuviškos dailės kontekstą. G. Markučio darbuose – gamta, architektūriniai, figūriniai peizažai. Jį įkvepia gamta, todėl kūryboje sutinkama nemažai improvizacijų gamtos tema. Kūrėjas renkasi abi kryptis: tapo ir realistine, ir abstrakčiąja maniera. Naujausioje parodoje G. Markutis pristato truputį pasikeitusios stilistikos abstrakčius peizažus, kuriuose labiausiai atsispindi pavasario nuotaika.
Kita parodoje prisistatanti tapytoja – Trakuose gyvenanti ir kurianti profesionali dailininkė Nijolė Mečkovskaja. Baigusi Kauno aukštesniąją meno mokyklą, kur įgijo keramikos specialybę, studijas tęsė Lietuvos edukologijos universitete, įgijo meno pedagogikos ir dailės bakalauro laipsnį, mokytojo kvalifikaciją. Tapytoja intensyviai domisi įvairiomis meno technikomis ir stiliais, rengia personalines parodas Lietuvoje, dalyvauja pleneruose. Jai artima ir abstrakti, ir realistinė tapyba, kurioje akcentuojama koloristika.
N. Mečkovskają įkvepia lietuviškos gamtos peizažai, kuriuos kurdama ji renkasi ekspresyvią formą, didelį dėmesį skiria ir tekstūrai, kompozicinei erdvei. Jos paveiksluose vyrauja šviesios ryškios spalvos, atsispindi vidinės būsenos, pateikiamos įvairios gamtos peizažų interpretacijos.
Vienas aktyviausių grupės narių – ukrainiečių dailininkas Serge Ra, šiuo metu gyvenantis ir kuriantis Lietuvoje. Per pastaruosius keleris metus jo kūryba nuolat kito, o dabar dailės profesionalas stabteli ties siurrealistiniu, ekspresyviu ryškiu stiliumi. Serge Ra kūryboje dominuoja abstraktūs peizažai, tačiau galima aptikti ir portretų motyvų. Serge Ra plenere pristato keletą tapybos darbų iš ciklo „Kurorto paskalos“, kuriame kurorto pavasarinės aktualijos išlietos smėlio ir mėlynomis spalvomis.
Kita parodoje pristatoma grupės narė – jaunesniajai kartai atstovaujanti tapytoja Marija Mažeikaitė. Menininkės kūryboje didelės įtakos turi gamtos ir meninių objektų sintezė. Jos paveiksluose dominuoja mėlynos spalvos paletė, abstrakčios formos. M. Mažeikaitei svarbūs gamtos atspindžiai, meninė vizija ir interpretacija. Parodoje eksponuojami jos paveikslai iš ciklo „Sielos mėlis“ ir "Atspindžiai".
Audronė Rainienė (Audros Onė) gyvena ir kuria Šilutėje, Juodkrantėje. Nuo 2015 m. Šilutės meno mokykloje lankiusi suaugusiųjų dailės kursus, vėliau ji savo meninius gebėjimus tobulino Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultete mokydamasi pas profesionalius menininkus-dėstytojus. A. Rainienės kūryboje dominuoja peizažų ir įsivaizduojamų ar realių portretų tematikos. Jai labai svarbi spalvinio kolorito dinamika, meninės interpretacijos ir filosofiniai bei egzistenciniai klausimai.
Baigiamojoje plenerinėje sezono parodoje dalyvaujantys menininkai savitai žvelgia į Lietuvos kurortus, kiekvienas yra atradęs sau artimų temų. Kiekvieno autoriaus kūryboje dominuoja pusiau reali, kartais abstrakti ir dinamiška meninė tapybos darbų kompozicija. „Mėlynojo meno“ dailininkams būdinga ekspresyvi tapybos maniera, santykis su žiūrovu ir svarbi stipri vizualinė meninė kalba.
Kas? Paroda „Kurortai. Palangos pavasaris“.
Kur? Kačerginės daugiafunkciame centre.
Kada? spalio 3 d. 16 val.
