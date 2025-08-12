 „Žalgirio“ sirgalių dovana – įspūdingas gatvės meno piešinys

2025-08-12 16:27 diena.lt inf.

Kaunas garsėja turtinga gatvės meno kolekcija, kurią visai neseniai papildė dar vienas piešinys. Jame – ištikimų miesto krepšinio komandos gerbėjų ir „Žalgirio“ logotipai.

„Ilgai lauktas projektas virto kūnu. Sirgaliai „Green Legion“ komandai „BC Žalgiris Kaunas“ skyrė piešinį. Mylimo Kauno žodyje užkoduoti brangūs miesto simboliai ir komandos logotipas“, –  savo feisbuko paskyroje skelbė „Green Legion“ aistruoliai. 

Įspūdingą piešinį nupiešė Tadas Vincaitis-Plūgas. Tai ne pirmas šio autoriaus gatvės meno kūrinys Kaune, tad jo kūrybą miestiečiai tikrai gerai pažįsta ir kiekvieną kartą piešinys nepalieka abejingų.

„Žalgirio“ komanda taip pat padėkojo sirgaliams už tokią dovaną, kurioje atsispindi žalia ir balta komandos dvasia.

Naująjį Kauno akcentą galima rasti Brastos g. 9B.

