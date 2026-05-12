Antrosios „Kaunas Pride“: paskelbė daugiau informacijos

Tokiam skaičiui dalyvių balandžio pabaigoje Kauno miesto savivaldybė išdavė susirinkimo derinimo pažymą, faktiškai leidžiančią rugsėjo 12 dieną įvykti eitynėms. Suderinti renginį miesto prašė juridinis asmuo – asociacija „Viskas Visiems“.
Savivaldybė BNS nurodė, kad eitynių maršrutas prasidės Nepriklausomybės aikštėje prie Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios ir tęsis beveik per visą Laisvės alėją, iki 99-ojo pastato.
Kolonai apsisukus, kita alėjos puse eitynės grįš į Nepriklausomybės aikštę, kur numatomas susirinkimas.
Kaip rašė BNS, „Kaunas Pride“ pavadintos LGBTIQ eitynės pirmąkart surengtos 2021 metų rugsėjį, jose dalyvavo apie 2 tūkst. žmonių. Leidimą šiam renginiui savivaldybė suderino prieš pat eitynes, po to, kai tai padaryti įpareigojo teismas.
Policija po eitynių sulaikė 22 žmones ir surašė 16 administracinių nusižengimų protokolų už alkoholio vartojimą viešose vietose, rimties trikdymą, valstybės tarnautojų nurodymų nevykdymą.
Taip pat pareigūnai buvo pradėję keturis ikiteisminius tyrimus dėl galimų viešosios tvarkos pažeidimų ir vieną – dėl neapykantos kurstymo.
Antrosios „Kaunas Pride“ eitynės organizuojamos Lietuvai vadinamajame „Vaivorykštės žemėlapyje“ smunkant žemyn.
BNS antradienį skelbė, kad nevyriausybinės organizacijos „ILGA-Europe“ sudarytame 2026 metų LGBTIQ bendruomenės teisių užtikrinimo reitinge šalis prarado vieną poziciją ir Europoje iš 49 valstybių užima 37 vietą.
Pirmąsias tris vietas reitinge užėmė Ispanija, Malta ir Belgija, o paskutiniąsias – Turkija, Azerbaidžanas ir Rusija.
2020 metais Lietuva „Vaivorykštės žemėlapyje“ užėmė 32 vietą.
