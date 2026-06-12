Apeliacinis teismas: Kauno valdžia teisėtai pasirinko „Infes“ statyti futbolo ir regbio maniežą

Apeliacinis teismas birželio 11 dieną atmetė antroje vietoje likusios bendrovės „Autokausta“ skundą teigdamas, jog savivaldybė tinkamai vertino konkurso dalyvių pasiūlymus. Jis paliko nepakeistą Kauno apygardos teismo balandžio 3 dienos sprendimą.
„Teisėjų kolegija (...) konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kurį pakeisti ar panaikinti remiantis apeliacinio skundo argumentais nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo“, – nutarė Apeliacinis teismas.
„Autokausta“ teismui teigė, kad savivaldybė iš esmės leido „Infes“ pasibaigus konkursui pakeisti jos siūlomą statybos vadovą.
Kaip nurodė bendrovė, konkurso dalyvės turėjo pasiūlyti specialistą, kuris per penkerius metus būtų vadovavęs ne mažiau nei 8 mln. eurų vertės negyvenamųjų pastatų statyboms arba rekonstrukcijai. Tuo metu savivaldybė, pasak jos, nukrypo nuo konkurso sąlygų priimdama tik jo patirtį iš tų objektų, kurių statybos pradžia įregistruota informacinėje sistemoje „Infostatyba“, nors toks reikalavimas nebuvo aiškiai apibrėžtas.
Anot „Autokaustos“, šitaip vertindama pasiūlymą savivaldybė atmetė vieną iš dviejų „Infes“ nurodytų objektų ir taip sudarė galimybes pastarajai pasibaigus konkursui pakeisti statybos vadovą į kitą, kuris turėjo patirties tik viename objekte.
Perkančioji organizacija pagrįstai suteikė galimybę patikslinti pasiūlymą.
„Faktiškai buvo atliktas esminis pasiūlymo pakeitimas“, – tikino įmonė.
Tuo metu Kauno savivaldybė teigė, kad „Infes“ pakeitus statybos vadovą nebuvo iš esmės keičiamas pasiūlymas.
„Teismas pagristai konstatavo, jog pirkimo sąlygos nenustatė draudimo tikslinti pasiūlymą, o pats patikslinimas nelėmė esminio pasiūlymo pakeitimo. Perkančioji organizacija pagrįstai suteikė galimybę patikslinti pasiūlymą“, – tikino miesto valdžia.
Apeliacinis teismas vertino, jog nereikia naikinti savivaldybės sudarytos konkurso pasiūlymų eilės ir sprendimo dėl nugalėtojo.
Kaip teigiama nutartyje, savivaldybė pernai gruodį sudarė eilę – pirmąją vietą užėmė „Infes“, pasiūliusi 41,1 mln. eurų (su PVM) kainą, antroje vietoje liko „Autokausta“ su 46,3 mln. eurų, o trečioje – bendrovė „Va Statyba“, jos pasiūlyta kaina neskelbiama.
BNS rašė, kad savivaldybė pernai rugpjūtį paskelbė ieškanti futbolo ir regbio maniežo statybų rangovo. Tuomet ji skaičiavo, kad darbai galėtų kainuoti apie 41,6 mln. eurų.
Miesto administracijos direktorius Tadas Metelionis tuomet BNS teigė, jog didžioji dalis lėšų bus skiriama iš savivaldybės biudžeto, o likusi – iš Valstybės investicijų programos.
3,2 ha sklype Europos prospekte ketinama statyti 16 tūkst. kv. metrų bendro ploto trijų aukštų pastatą su futbolo-regbio aikštele, kurioje tilps tūkstantis žiūrovų, kavine, lauko terasa. Dabar čia stovi apleistas administracinis pastatas, sandėlis ir transformatorinė, kuriuos ketinama nugriauti.
Anksčiau savivaldybė BNS teigė, kad Aleksotas ir būtent šis sklypas pasirinktas dėl pakankamo dydžio ir patogaus susisiekimo. Be to, Aleksotas yra sparčiai augantis mikrorajonas netoli miesto centro.
Viešųjų pirkimų tarnybos duomenimis, maniežą už 183,9 tūkst. eurų projektavo įmonė „Maspro“. Savivaldybė su bendrove sutartį pasirašė 2022 metų lapkritį.
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