Aplinkosaugininkai skundžia policijos sprendimą dėl Neries gilinimo Kaune

Departamento teigimu, priimant sprendimą nebuvo tinkamai įvertintos visos reikšmingos aplinkybės ir galimas poveikis aplinkai.
AAD šių metų balandžio viduryje kreipėsi į Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai neteisėtai gilintos Neries upės vagos Kaune. Aplinkosaugininkų vertinimu, vykdant darbus galėjo būti pažeisti aplinkos apsaugą reglamentuojantys teisės aktai ir padaryta didelė žala aplinkai.
Visgi teisėsaugos institucija atsisakė pradėti tyrimą, argumentuodama, kad tyrimo metu nebuvo nustatyta didelė žala aplinkos komponentams ar kiti sunkūs padariniai aplinkai.
„Priimant sprendimą nebuvo tinkamai įvertintos taikytinos Baudžiamojo kodekso nuostatos, taip pat departamento pateikti argumentai, pagrindžiantys didelės žalos aplinkai padarymą“, – tokį teisėsaugos sprendimą pranešime komentavo departamentas.
Institucijos teigimu, pakanka faktinių aplinkybių, leidžiančių įtarti galimą nusikalstamos veiką. Be to, pažymi departamentas, ikiteisminio tyrimo metu nebuvo išnaudotos visos galimybės surinkti reikšmingus duomenis bei įrodymus, kurie leistų objektyviai įvertinti galimo pažeidimo aplinkybes.
Nurodoma, kad Neries upės vagos gilinimo ir valymo darbai Kauno miesto savivaldybės patvirtintame projekte nebuvo numatyti. Be to, Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto ekspertinėje išvadoje konstatuotas darbų poveikis Neries upės hidromorfologijai.
„Tai leidžia spręsti ne tik apie galimai padarytą didelę žalą aplinkai, bet ir apie kitų sunkių padarinių aplinkai požymių egzistavimą“, – teigė AAD.
Todėl departamentas teigė ir toliau sieksiantis, kad būtų visapusiškai įvertintos visos su šiuo atveju susijusios aplinkybės.
