Aplinkosaugininkei Paškevičiūtei bus įteikta Prezidento Valdo Adamkaus premija

Šios premijos laureate šiemet paskelbta L. Paškevičiūtė, įvertinta už lyderystę telkiant pilietinę visuomenę, aktyvų aplinkosauginį viešojo intereso gynimą ir pastangas darnia linkme pasukti šalies miškų politiką.
L. Paškevičiūtė yra viena iš judėjimo „Girių spiečius“ iniciatorių ir nevyriausybinės organizacijos „Aplinkosaugos koalicija“ vadovė.
Skirdamas L. Paškevičiūtę laureate, premijos komitetas pažymėjo aplinkosaugininkės aktyvią ilgametę veiklą, nuoseklų darbą ginant aplinkosauginius interesus bei reikšmingą indėlį formuojant viešą diskusiją apie miškų politiką.
Laureatei bus įteikta 5 tūkst. eurų suma ir skulptoriaus Kęstučio Dovydaičio skulptūra.
Už aplinkosauginę veiklą L. Paškevičiūtė jau anksčiau yra sulaukusi įvertinimų. 2023 metais „Atliekų kultūros“ apdovanojimuose ji pelnė „Metų pasiaukojimo“ įvertinimą, o 2024 m. Valdo Adamkaus aplinkosaugos premijos komitetas jai skyrė ypatingą dėmesį.
Šiemet tarp nominantų premijai gauti taip pat buvo botanikas Mindaugas Lapelė, fotografas Marius Čepulis, žiedinės tekstilės ekonomikos ekspertė Viktorija Nausėdė ir Lietuvos dviratininkų bendrijos pirmininkas Paulius Bakutis.
Prezidento Valdo Adamkaus premija atnaujintu formatu teikiama nuo 2021 metų. Jos laureatais jau yra tapę dokumentinio filmo „Sengirė“ režisierius Mindaugas Survila, visuomenininkas Giedrius Bučas, profesorė Tatjana Paulauskienė, ilgametis Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas ir gamtininkas Selemonas Paltanavičius.
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