Atgimsta istorinis pastatas Vilkijoje

„Vilkija – savo istorija, gamta, o labiausiai žmonėmis turtingas kraštas, kuriame kultūra ir švietimas visada buvo svarbūs. Šiandien atveriame duris naujo kultūros židinio – erdvės, kuri telks bendruomenę, stiprins dvasinį pasaulį ir padės įprasminti šio krašto praeitį ir kurti jo ateitį“, – atnaujintomis kultūros centro patalpomis džiaugėsi Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas.
Renovacijos metu atlikti kultūros centro ir bibliotekos atnaujinimo darbai. Pastate pakeista vamzdynų sistema, elektros instaliacija, gaisro aptikimo signalizacija, įrengtas grindinis šildymas ir moderni vėdinimo sistema. Taip pat suremontuotos visos vidaus ir rūsio patalpos: įrengtos naujos pertvaros, lubos, apšiltintos sienos, grindys ir lubos, scenos pakyla, atlikta visa apdaila, sutvarkyti sanitariniai mazgai. Atnaujintos ir pastato prieigos – nutiesti nauji takai, pritaikyti žmonėms su negalia.
Šis atsinaujinimas įprasmina ilgametes Vilkijos kultūrines tradicijas. Dar 1938 m. čia iškilę Šaulių kultūros namai tapo svarbiu miestelio kultūros centru, kuriame vyko spektakliai, koncertai, parodos ir įvairūs susibūrimai. Laikui bėgant kultūrinis gyvenimas stiprėjo – kūrėsi kolektyvai, veikė chorai, vyko renginiai, subūrę bendruomenę ir jaunimą.
Neatsiejama šios istorijos dalis ir biblioteka, įkurta 1957 m., ilgainiui tapusi gyvu kultūros ir švietimo židiniu. Čia ne tik kauptos knygos, bet ir vyko susitikimai, edukacijos, parodos, buvo ugdomas skaitytojų kūrybiškumas, stiprinamas ryšys su literatūra ir gimtojo krašto istorija.
Po ilgos pertraukos atnaujintose erdvėse vėl atgims kultūrinė veikla. Čia ir toliau veiks gausus meno kolektyvų būrys: linijinių šokių klubas „Skrajūnė“, folkloro ansamblis „Rasa rasoj“, mišrus vokalinis ansamblis „Nona“, moterų vokalinis ansamblis „Griežlė“, lėlių teatras „Žibinčius“, vaikų teatras „Pasakėlė“, moterų liaudiškų šokių grupė „Serbenta“, vokalinis ansamblis „Akimirka“, liaudiškų šokių grupė „Volungė“, teatro studija „Kartos“ ir vokalinis ansamblis „Saulėtekėnai“.
Pirmieji atnaujintos didžiosios salės tvirtas grindis išbandė Vilkijos kultūros centro Čekiškės laisvalaikio salės liaudiškų šokių kolektyvas „Volungė“ ir folkloro ansamblis „Rasa rasoj“. Savo energija ir smagia nuotaika šventę vainikavo „Rakija Klezmer Band“.
Pasveikinti kolegų atidarymo proga atvyko Kauno rajono savivaldybės atstovai, tarybos nariai, kultūros įstaigų, mokyklų vadovai, seniūnai ir daug kitų kviestinių svečių. Atgimusias patalpas pašventino Šv. Jurgio parapijos bažnyčios klebonas Linas Šipavičius.
Kultūros centro projektą parengė bendrovė „Ugnius ir architektai“, o įgyvendino rangovas – bendrovė „Dauniškis ir Ko“. Bendra darbų vertė siekė 510 tūkst. eurų.
