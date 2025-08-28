Atnaujintos „Akropolio“ „Maximos“ atidarymas: tik pažiūrėkite, kiek žmonių!

Ilgai lauktas atnaujintos modernios „Maximos“ parduotuvės atidarymas Kauno „Akropolyje“ įvyko. Nuo ryto čia apsipirkti ir susipažinti su pokyčiais atvykę pirkėjai džiaugėsi gausa staigmenų, kurios čia tęsis iki pat sekmadienio.
„Versdami naują šios trijų X „Maximos“ veiklos etapą, nusprendėme jį paminėti taip, kad renginys būtų jaukus ir įsimintinas visiems – tiek darbuotojams, kurie per atnaujinimo laikotarpį įdėjo daug pastangų, kad parduotuvė būtų miela kiekvienam čia užsukančiam, tiek ir sugrįžusiems mūsų pirkėjams. Tikimės, kad šventinis atnaujintos modernios parduotuvės atidarymas paliks daugybę nepamirštamų emocijų kiekvienam čia atvykusiam susipažinti su iš esmės rūbą pakeitusia „Maxima“, – sakė Snieguolė Valiaugaitė, šiuo metu laikinai einanti „Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento vadovės pareigas.
Kartu išpakuodama atsinaujinusią, dar patogesnę, platų maisto prekių asortimentą siūlančią „Maximą“ džiaugėsi ir Kauno „Akropolio“ valdytoja Brigita Kuodytė: „Ši parduotuvė – viena didžiausių ir lankomiausių „Maximų“ Kaune, itin populiari tarp miesto gyventojų ir Kauno „Akropolio“ lankytojų. Todėl jos atidarymas yra itin lauktas ir žymi naują etapą su dar geresne apsipirkimo patirtimi lankytojams.“
Kviečia išbandyti
„Maximos“ atstovė S. Valiaugaitė dalijosi, kad lankytojams būtų lengviau ir patogiau susipažinti su pasikeitusiomis parduotuvės erdvėmis bei pastebėti naujuosius jos privalumus, nuo šiandien, ketvirtadienio, iki pat sekmadienio įvairios veiklos išsibarsčiusios po skirtingas kategorijų zonas – šviežios sveriamos mėsos, bandelių ir duonos, „Meistro kokybės“ kulinarijos ir konditerijos bei kūdikių ir vaikų skyrių.
„Šiuose skyriuose, o taip pat ir kasose, mūsų sugrįžusius klientus šypsenomis bei siurprizais džiugins daugybė vienas kitą keičiančių „Maximos“ partnerių ir garsių turinio kūrėjų. Be to, šie skyriai pasirinkti ne šiaip sau – būtent juose įvyko reikšmingų pokyčių, su kuriais pirkėjus ir stengsimės supažindinti. Klientus kviesime nepraleisti ir vykstančių degustacijų, kurių metu bus galima paragauti „Meistro kokybės“ asortimento naujienų bei atrasti naujų skonių. Iš šios „Maximos“ ketvirtadienį vyko tiesioginė transliacija populiarioje radijo stotyje, kurios metu į parduotuvę vykstantys pirkėjai galėjo išgirsti užuominas ir laimėti prizus. Tuo tarpu parduotuvėje esančius klientus kvietėme iš karto įsitraukti į pramogas bei žaidimus“, – pasakojo S. Valiaugaitė.
Parduotuvės prieigose mažieji lankytojai kviečiami šiandien ir penktadienį nuo 15 iki 19 val. apsilankyti vaikų zonoje, kur jų lauks įvairios pramogos ir animatoriai. Pirkėjai taip pat raginami nepraleisti progos pasinaudoti specialiai šios parduotuvės atidarymui paruoštais ypatingais kainų pasiūlymais.
Pokyčiai – visų patogumui
Atsinaujinusi parduotuvė nuo šiol kasdien išsiskirs kruopščiai atrinkto maisto prekių asortimento gausa ir patogia jų pateikimo logika. Dabar pirkėjų patogumui po ranka visada bus viena kitą papildančios kategorijų prekės. Pavyzdžiui, saldumynai ir kava, arbata; kiaušiniai, majonezas ir žuvis; miltai, prieskoniai bei makaronai ir t. t.
„Atnaujinant šią „Maximą“ pagal naująjį formatą praplėsti ne tik įvairių kategorijų skyriai ir juose esančios prekės, bet ir parduotuvė įgavo daugiau erdvumo. Todėl dabar vaikščioti pro skyrius bus patogu ne tik pirkėjams su prekių vežimėliais, bet ir mūsų darbuotojams. Modernizuojant parduotuvę buvo atnaujinta didžioji dalis įrangos, taip pat atsirado ir naujų įrenginių, pavyzdžiui, duonos pjaustyklė.
Tikimės, kad kruopščiai atrinkto maisto prekių asortimento gausa kasdien džiugins pirkėjus. Kiekvieną kartą čia atvykę apsipirkti mūsų klientai dabar galės rasti gausesnį kulinarijos ir konditerijos pasirinkimą, šviežių kepinių, kepamų kasdien čia pat veikiančioje mūsų kepykloje, rinktis iš plataus šviežios sveriamos mėsos bei pieno produktų asortimento, taip pat kokybiškų vaisių bei daržovių“, – sakė S. Valiaugaitė.
Vaikus auginančių pirkėjų patogumui šioje „Maximoje“ atnaujintas vaikų bei kūdikių prekių skyrius, kuriame dabar galima rinktis iš kelių tūkstančių įvairių prekių – nuo žaislų, sauskelnių, mažiesiems skirto maisto iki dar daugiau reikalingų produktų vienoje vietoje.
Atsiskaityti už prekes atnaujintoje parduotuvėje pirkėjai galės keliais jiems patogiais būdais – įprastose kasose, kurių čia – 9, taip pat 22 naujos kartos savitarnos kasose bei pasirinkę savarankišką pirkinių skenavimo ir apsipirkimo technologiją „Scan&Go“. Kauno „Akropolio“ „Maximoje“ iš viso dirba net 100 darbuotojų, o parduotuvė kasdien pirkėjų lauks nuo 8 iki 22 valandos.
