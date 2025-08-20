Pranešė, kada atidaroma atnaujinta „Akropolio“ „Maxima“

Kaune, adresu Mindaugo Karaliaus pr. 49, įsikūrusi viena lankomiausių „Maximos“ parduotuvių Lietuvoje griausmingą sugrįžimą planuoja jau kitą savaitę, kur nuo 9 valandos ryto sugrįžusius pirkėjus pasitiks ne tik modernūs pokyčiai, bet ir visa puokštė netikėčiausių staigmenų. Viena jų – prasiplėtusios darbuotojų gretos, kurias užpildys daugeliui puikiai pažįstami garsūs Lietuvos turinio kūrėjai. Jie sugrįžtančius pirkėjus pasitiks įtraukiomis veiklomis skirtingose parduotuvės erdvėse, kur bus galima laimėti prizų, o taip pat ir kitomis saldžiomis dovanomis.
Laukia pokyčiai
Primenama, kad viena populiariausių tinklo parduotuvių Kaune laikinai atnaujinimo darbams duris užvėrė šių metų balandžio pabaigoje. 18-us veiklos metus skaičiuojanti Kauno „Akropolyje“ veikianti „Maximos“ parduotuvė jau visai netrukus apsipirkti sugrįšiančius pirkėjus pasitiks vizualiai erdvesnė, modernesnė ir siūlydama platesnį kruopščiai atrinktą maisto prekių asortimentą.
„Atsinaujinusi parduotuvė kvepės šviežia duona ir bandelėmis, kurios kasdien bus kepamos čia pat įsikūrusioje kepykloje. Ji taip pat išsiskirs didžiuliu pieno produktų skyriumi, „Meistro kokybės“ konditerijos bei valgyti paruoštu kulinarijos asortimentu, gausiu vietinių augintojų produkcijos pasirinkimu – vitrinose greta įprastos Lietuvos augintojų mėsos kauniečiai ras lietuviškos šviežios kalakutienos, veršienos bei avienos, brandintos jautienos, taip pat vietinių augintojų žalumynų bei daigų ir kitų šviežiausių kokybiškų daržo gėrybių“, – sakė laikinai „Maximos“ Komunikacijos departamento direktorės pareigas einanti Snieguolė Valiaugaitė.
Pasak „Maximos“ atstovės, sklandesniam pirkėjų apsipirkimui parduotuvėje bus ir patogesnis vaikų bei kūdikių prekių skyrius. Vienoje vietoje nuo šiol vaikus auginantys klientai galės rasti jiems aktualias prekes: tiek žaislus, tiek sauskelnes, tiek ir mažiesiems skirtą maistą bei visko dar daugiau.
Taupantiems laiką pirkėjams užtikrinama, kad šioje parduotuvėje ir toliau veiks savarankiško pirkinių skenavimo ir apsipirkimo technologija „Scan&Go“. Apsipirkti pirkėjai taip pat galės ir įprastose kasose, kurių šioje „Maximoje“ – devynios, bei naujos kartos savitarnos kasose, kurių po atnaujinimo veiks net 22.
Nauda darbuotojams
Atsinaujinusi parduotuvė kvepės šviežia duona ir bandelėmis.
Beje, pirkėjams matomi bus ne visi atnaujintos parduotuvės pokyčiai bei technologiniai patobulinimai –atnaujinta ne tik daugiau nei 4,5 tūkst. kv. m ploto prekybos salė, bet iš pagrindų darbuotojų patogumui modernizuota darbo ir poilsio aplinka, taip pat ir pagalbinės, sandėliavimo patalpos – tai užtikrins efektyvesnį prekių kokybės, šviežumo ir likučių valdymą.
„Šioje „Maximoje“ iš viso dirba net 100 darbuotojų. Kol parduotuvė buvo uždaryta atnaujinimo darbams, jie laikinai darbus tęsė kitose tinklo parduotuvėse Kaune. Parduotuvės direktorė dalijosi, kad lojalūs šios „Maximos“ pirkėjai atnaujinimo metu vis ieškodavo kitose parduotuvėse mėgstamų darbuotojų, todėl džiaugiamės, kad netrukus vėl viskas sugrįš į savas vėžias. Be to, džiugina, kad beveik pusė šios „Maximos“ darbuotojų – ilgamečiai, įmonėje dirbantys ilgiau nei 10 metų“, – pabrėžė S. Valiaugaitė.
Iki kol parduotuvė vis dar yra laikinai uždaryta atnaujinimo darbams, „Maximos“ pirkėjai apsipirkti gali artimiausioje trijų X parduotuvėje Kaune, adresu Savanorių pr. 225.
