Aukcionus laimėjo „Agathum“

Jos teigimu, už 2,5 tūkst. kv. m bendro ploto statinius įmonė pasiūlė 2,7 mln. eurų – 250 tūkst. eurų daugiau nei pradinė kaina.
„Agathum“ teigimu, ji įsigijo administracines patalpas I. Kanto g. 25 ir sandėlį, garažą ir buitines patalpas I. Kanto g. 23. Užbaigus šio NT įsigijimą bendrovė iš viso valdys 5,4 tūkst. kv. m šių pastatų ploto.
„Turėdami visą pastatą vienose rankose galime planuoti drąsiau, galvoti plačiau ir svarstyti įvairius tolesnio vystymo scenarijus“, – pranešime teigė bendrovės generalinis direktorius Algirdas Pukis.
Pasak jo, įsigijus naujas patalpas ketinama pradėti komplekso vystymo galimybių vertinimą.
A. Pukis nurodė, kad šiuo metu bendrovė kartu su architektais ir dizaineriais analizuoja keletą galimų variantų – modernizuoti ir plėsti nuomos infrastruktūrą, rekonstruoti pastatą etapais arba pertvarkyti visą kompleksą.
„Sprendimą planuojama priimti įvertinus pastatų techninę būklę, esamų ir būsimų nuomininkų poreikius ir ilgalaikę komplekso viziją“, – teigiama pranešime.
Anot pranešimo, šiuo metu „Agathum“ valdo daugiau nei 31 tūkst. kv. m ploto NT visoje Lietuvoje.
