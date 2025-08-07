Klaipėdos gelbėtojai nuskynė pergalę

„Klaipėdos paplūdimių“ gelbėtojų vadovas Aleksandras Siakki sakė, kad šiemet prie čempionato prisijungė trys naujos komandos.
„Prie Lietuvos paplūdimio gelbėtojų čempionato šiais metais prisijungė trys naujos komandos, nes gelbėtojai yra ne tik prie jūros, bet ir prie ežerų, karjerų. Iš viso dalyvavo šešios komandos – Klaipėdos, Palangos, Neringos, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos ugniagesių“, – pasakojo A. Siakki.
Anot jo, iš viso buvo šešios rungtys – gelbėtojams vandenyje gelbėti skęstantįjį ir jį transportuoti į krantą, taip pat gelbėti skęstantįjį su banglente, dar kelios estafetės laukė krante.
„Oro sąlygos buvo labai ekstremalios, bangavimas siekė tris balus, tai yra didelis. Saugumą užtikrino Klaipėdos paplūdimių gelbėtojai, jie saugojo dalyvius. Čempionatas vyko jau 15 kartą. Įprastai jis vyksta Klaipėdoje, Neringoje, Palangoje ir taip sukasi ratu. Kitais metais bus Neringoje. Bet kalbame, kad ir Kaunas ar Vilnius galėtų priimti varžyboms. Vilniuje nežinau kur, jie turėtų sužiūrėti, kur būtų erdvus smėlio paplūdimys, o Kaune, pavyzdžiui, Lampėdžiuose“, – pasakojo A. Siakki.
Čempionato metu niekam pagalbos neprireikė, tačiau vieną kitą rungčių dalyvį gelbėtojai grąžino į krantą. Nepaisant to, rungtys praėjo sėkmingai, ypač Klaipėdos paplūdimių gelbėtojams.
„Klaipėdos gelbėtojai džiaugiasi. O šiaip varžybos skirtos tam, kad suburtų geriausius, stipriausius gelbėtojus, kad jie parungtyniautų, pabendrautų, pasidalintų patirtimi. Antrąją vietą užėmė Palanga, trečiąją – Neringa, ketvirtą – kauniečiai, po to – vilniečiai ir Klaipėdos ugniagesiai“, – pažymėjo pašnekovas.
Nugalėtojams buvo dalijami diplomai, medaliai, taurės.
Čempionatą stebėję klaipėdiečiai socialiniuose tinkluose palinkėjo gelbėtojams nesustoti ir skinti kitas pergales.
„Su tokia pačia čempionų dvasia ir toliau Europos gelbėtojų čempionate!“ – linkėjo viena klaipėdietė.
