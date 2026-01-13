Lekšas su Vaitiekūnu išskyrė pilkąjį „Žalgirio“ kardinolą, bet nesutaria dėl pergalės

Tinklalaidę apie oranžinį kamuolį P. Vaitiekūnas su j. Lekšu kaip visada pradėjo nuotaikingai. Tiesa, pirmoji rimta tema buvo net ne krepšinis, o savaitgalį sporto pasaulį sukaustęs futbolo „El Clasico“ tarp Madrido „Real“ ir „Barcelona“ komandų.
Ispanijos Supertaurės varžybas, vykusias Saudo Arabijoje, rezultatu 3:2 laimėjo katalonai. Pergalingą įvartį 73-ią minutę pelnė puikią formą pastaraisiais metais rodantis brazilas Raphinha. Jau kitą dieną po nesėkmės Madrido „Real“ net atleido savo vyr. trenerį Xabi Alonso.
Kaip vienas aistringiausių „Real“ gerbėjų Lietuvoje, J. Lekšas liejo apmaudą, kad jo palaikomas karališkasis klubas nerealizavo savo progų rungtynių pabaigoje. Visgi, prie futbolo „Eurolygos turas“ ilgam nesustojo. Duetas jau greitai ėmėsi aptarinėti ir klubinio Europos krepšinio aktualijas bei reziumavo „Žalgirio“ dvigubą savaitę.
„Kai buvo tokios rungtynės Bolonijoje, man viena pergalė nėra geras rezultatas“,- su liūdesiu atviravo Vaitiekūnas.
Eterio kolega visuomenininkui pritarė, bet pažėrė ir nuosavos kritikos. Ją apžvalgininkas adresavo „Žalgirio“ legionieriui Maodo Lo.
„Man mačas Bolonijoje atsakė į klausimą, kuris buvo anksčiau, – mintį pradėjo krepšinio ekspertas. – Maodo Lo paskutinėmis minutėmis neturėtų būti aikštelėje.“
Nors fanai su kartėliu prisimena šio vokiečio klaidas paskutinėmis rungtynių akimirkomis Bolonijoje ir Madride, Vaitiekūnas gynėjo teisti neskuba. Visuomenininkas atkreipė Lekšo ir žiūrovų dėmesį į tai, kad šis žaidėjas yra nepastovus. Anot jo, reikia susitaikyti, kad turint M. Lo komandoje, gali būti ir labai gerų, ir labai blogų momentų.
Vedėjai daug ką pasakyti turėjo ir tada, kai kalba pasisuko apie žaliai baltų pergalę prieš Lietuvoje itin nemėgstamą Belgrado „Crvena Zvezda“ komandą. Praėjusį penktadienį vykusią kovą „Žalgiris“ laimėjo triuškinančiai – 99:67.
Daug ažiotažo socialiniuose tinkluose sukėlė itin gausus tribūnų švilpimas svečių komandos vidurio puolėjui – Donatui Motiejūnui. Lekšas pabandė reziumuoti garsios kritikos priežastis.
„Jeigu D-Mo tik žaistų krepšinį <...> aš su tuo didelių problemų neturėčiau“, – pamąstymus pradėjo komentatorius. Tačiau jo nuomone, D. Motiejūnas prisidirbo, kai Belgrade rodė itin didelį atsidavimą „Crvena Zvezda“.
„Tu, kad ir koks profesionalas būtum, vis tiek turi kontroliuoti savo emocijas, žinoti kontekstą. Tu negali užvedinėti tų vatnikų“, – Kauno fanų pykčio priežastis reziumavo J. Lekšas.
P. Vaitiekūnui irgi nepatiko D-Mo elgesys, tačiau jį labai džiugino tai, kaip kauniečiai atrodė aikštelėje.
Dideles liaupses visuomenininkas skyrė Arnui Butkevičiui. Lietuvį jis net įvardino kaip svarbiausią „Žalgirio“ žaidėją klampiose dvikovose. Eterio vilkas mano, kad be Butkevičiaus indėlio kauniečiams beveik neįmanoma laimėti sunkių rungtynių. Įdomų faktą apie puikią puolėjo formą dar pridėjo J. Lekšas: „Šiuo metu Arnas Butkevičius yra taikliausias Eurolygos tritaškininkas. Skamba kosmiškai, bet tai tiesa. Jo skaičiai – elitiniai.“
Po prabėgusios „Žalgirio“ savaitės aptarimo, prožektoriai nukrypo į mažą sensaciją Eurolygoje. Debiutantai „Dubai“ jau antrą kartą įveikė vienus turnyro favoritų – Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo „Fenerbahče“.
„Gali suprasti, kiek blogai yra „Fenerbahče“, jeigu Wade Baldwin IV jau antras rungtynes iš eilės yra geriausias tavo žaidėjas“, – lietuvio treniruojamos ekipos formą per dantį patraukė P. Vaitiekūnas.
J. Lekšas bandė nuraminti kolegą, pabrėždamas, kad Baldwin‘as vis dar yra elitinis krepšininkas bei prisipažino, kad su šiuo žaidėju net yra pasidaręs nuotrauką. Komentatorius apskritai nepergyveno dėl šios Stambulo ekipos nesėkmės, nes krepšinis Dubajuje jam kelią mistiką. Tam net rado įdomų palyginimą.
„Dubajus yra Eurolygos Bermudų trikampis. Komandos, kad ir kaip gerai žaistų, atvaro į Dubajų ir tragiškai atrodo“, – žemiškų paaiškinimų pristigęs dėstė J. Lekšas.
Per ilgiau nei valandą trukusią tinklalaidę dėmesio teko ir kitiems Eurolygos reikalams. Aptarta po truputį blėstanti „Valencia“ pasaka, nagrinėti Atėnų „Panathinaikos“ šansai ir įvertintos „Bayern“ snaiperio Andreas Obst karjeros rungtynės.
Po šių dalykų atėjo laikas ir artėjančiam Kauno „Žalgirio“ iššūkiui, kurį mes žaliai baltus šį sezoną ant menčių jau guldęs Tel Avivo „Maccabi“. Nors Izraelio komanda kol kas yra tik 14-oje turnyrinės lentelės vietoje, Lekšas šio oponento prisibijo. Ypatingai rimtai komentatorius vertina Tel Avive fanų kuriamą atmosferą.
„Man ten yra beprotnamis, – vaizdingą palyginimą ištraukė J. Lekšas. – Manau, kad tai yra geriausias derinys, kaip galima palaikyti savo klubą, dar išlaikant adekvatumo ribas. To kartais nebūna Serbijoje ar Graikijoje.“
J. Lekšas dar pabrėžė, kad Eurolygoje banguojantis „Maccabi“ vietiniame fronte pirmauja net prieš Eurolygoje lyderiaujatį „Hapoel“, o P. Vaitiekūnas prisiminė prastas pirmąsias komandų tarpusavio rungtynes. Tąsyk Izraelio komanda laimėjo 83:65, bet visuomenininkas šį ketvirtadienį jau tikisi visai kitokio vaizdo aikštelėje.
„Reikės pasidaryti išvadas“,– sakė jis.
Kaip pagrindines „Maccabi“ silpnybes, Lekšas išskyrė prastą priekinės linijos gynybą.
„Nors prieš (Roman) Sorkin‘ą dengtis bus sunku, bet po krepšiu (Moses) Wright‘as turėtų dominuoti“, - rakto į pergalę ieškojo komentatorius.
Visgi, atėjus laikui prognozuoti, dueto nuomonės išsiskyrė. Nors pradžioje abu vedėjai matė šeimininkų pergalę, norėdamas palaikyti intrigą jų tarpusavio varžybose, P. Vaitiekūnas savo spėjimą pakeitė. Visuomenininkas nusprendė pasitikėti kauniečiais, o J. Lekšas vilsis sunkios „Maccabi“ pergalės.
Laidoje dar sužinosite, kas su J. Lekšu keliaus į Ispaniją švęsti komentatoriaus 30-ąjį gimtadienį, kokią patirtį Joniškio bažnyčioje prisiminė Vaitiekūnas bei ką tokį, į kitos savaitės eterį planuoja pasikviesti „Eurolygos turas“.
