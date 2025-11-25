Skandalų paženklintas „Mis Visata“ finalas: po įžeidimų karūna atiteko meksikietei

Po itin spalvingų pasirodymų su maudymosi kostiumėliais, nacionaliniais kostiumais, vakarinėmis suknelėmis ir interviu su žiuri nariais į šių metų „Mis Visata“ finalą išėjo konkursą organizuojančio Tailando atstovė bei jaunos moterys iš Meksikos, Venesuelos, Filipinų ir Dramblio Kaulo Kranto. Likusios 115 konkurso dalyvių ir gausybė žiūrovų galiausiai sulaukė lemiamo momento, kai scenoje liko tik dvi – tailandietė ir meksikietė.
„Miss Visata tampa Meksika!“ – skelbė pranešėjas.
25 metų tvarios mados entuziastė iš Tabasko valstijos Fátima Bosch Fernández šį konkursą tikrai prisimins ilgai – ji spėjo pagarsėti dar prieš finalą, kai šou direktorius ją viešai iškoneveikė esą dėl to, kad nedalyvavo Tailandą reklamuojančiose fotosesijose. O kai ji ramiai bandė aiškintis, direktorius liepė apsaugininkams ją išvesti.
F. B. Fernández išėjo, tačiau neapsikentusios tokio direktoriaus elgesio kartu išėjo ir daug kitų konkurso dalyvių, taip pat ir praėjusių metų nugalėtoja – danė. Šis skandalas sulaukė net Meksikos valdžios dėmesio, o direktorius teisinosi, kad neva buvo ne taip suprastas.
„Labai atsiprašau…“ – aiškino „Mis Visata“ vadovas Tailande Nawat Itsaragrisil.
Galima įtarti, kad konkursą organizavusiai Tailando kompanijai „JKN“ dabar tikrai ne patys geriausi laikai. Neįtikėtina, bet per vakarinių suknelių konkursą Jamaikos atstovė nukrito nuo prastai apšviestos scenos. Laimė, nesusižeidė.
2023-iaisiais „JKN“, nesugebėjusi išsimokėti už nupirktas „Mis Visata“ ir kitų konkursų teises, paskelbė bankrotą, o dabar pardavė 50 procentų konkurso akcijų amerikiečių investicijų fondui. Reikia tikėtis, kad „Mis Visata“ vyks ir toliau – galbūt su tam tikrais pokyčiais.
„Norėčiau, kad mane prisimintų kaip žmogų, kuris šiek tiek pakeitė „Mis Visatos“ prototipą ir kuris viskam atiduoda savo širdį“, – tikino „Mis Visata 2025“ Fátima Bosch Fernández.
Reikia tikėtis, kad šių metų nugalėtoja bus apdovanota ne prasčiau nei pernai. 2024-ųjų „Mis Visata“ karūnuota Danijos atstovė gavo ketvirtį milijono dolerių ir dar 50 tūkstančių dolerių mėnesinį atlyginimą, kurį galėjo naudoti kelionėms ir kitoms su reklamine veikla susijusioms išlaidoms.
