Bėgimas subūrė aktyvaus laisvalaikio mėgėjus

„Tikiu projektais, kurie turi tęstinumą, yra masiški ir suburia žmones. Džiugu, kad šis bėgimas Kauno rajone surengtas jau šeštą kartą ir kasmet pritraukia gausų būrį dalyvių. Tokie renginiai suteikia galimybę ne tik aktyviai leisti laiką, bet ir pabendrauti, pasidžiaugti aplinka ir kartu kurti gerą nuotaiką“, – susirinkusiems sakė Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys.
Prie starto linijos stojo įvairaus amžiaus dalyviai – nuo pačių jauniausiųjų iki ilgametę patirtį turinčių bėgikų. Į Zapyškį atvyko sporto mėgėjai iš Kauno miesto ir rajono, Vilniaus, Jonavos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Ignalinos, Molėtų, Ukmergės ir net Šiaurės Makedonijos. Vyriausias bėgimo dalyvis šiemet buvo 73 metų sporto entuziastas Juozas Songaila, dar kartą įrodęs, kad aktyvus gyvenimo būdas neturi amžiaus ribų.
Erdvėje nuo Zapyškio bažnyčios iki Kačerginės miestelio buvo paruoštos 300 m ir 1 km bėgimo trasos vaikams ir jaunimui, taip pat 5 km ir 10 km – bėgimo mėgėjams ir profesionalams. Prieš startą nuotaikingas pramankštas vedė sporto trenerė Lina Mockutė.
Visų nuotolių nugalėtojus ir prizininkus pasveikino Kauno rajono savivaldybės tarybos narys Jonas Mykolaitis ir Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Arūnas Talalas. Laimėtojams įteikti unikalūs medaliai, o absoliutiems 5 km ir 10 km bėgimų prizininkams – dar ir varžybų rėmėjo „Hummel“ dovanų čekiai.
Moterų grupėje 10 km bėgime absoliuti nugalėtoja tapo Dalia Lukošienė. Antroji vieta atiteko Donatai Grigalionytei-Matuliauskei, o trečioji – Martynai Bakaitei-Burokienei. Vyrų grupėje 10 km bėgime pirmavo Antanas Žukauskas, antrą vietą pelnė Karolis Matuliauskas, o trečią – Virgilijus Muralis.
5 km bėgime tarp moterų greičiausia buvo Ema Jurė, antrą vietą užėmė Vaida Mickienė, trečią iškovojo Aistė Valantiejienė. Vyrų grupėje 5 km bėgime nugalėtoju tapo Remigijus Zalumskis, antrą vietą laimėjo Audrius Bagdanavičius, o trečiąją – Giedrius Gaidys.
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