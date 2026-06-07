 Bendrystei, šventėms ir susitikimams

Bendrystei, šventėms ir susitikimams

2026-06-07 19:20 diena.lt inf.

Babtų miestelio centre netrūko muzikos, šokių, juoko ir šiltų susitikimų – čia vyko atnaujintos pagrindinės aikštės atidarymas ir Kaimynų dienos šventė. 

Naudos: atnaujinta aikštė tapo dar patrauklesne ir funkcionalesne erdve gyventojų laisvalaikiui, bendruomenės renginiams ir aktyviam poilsiui.
Naudos: atnaujinta aikštė tapo dar patrauklesne ir funkcionalesne erdve gyventojų laisvalaikiui, bendruomenės renginiams ir aktyviam poilsiui. / Organizatorių nuotr.

„Ši aikštė Babtams visuomet buvo ypatinga vieta – čia augome, eidavome į mokyklą, čia vyko svarbiausi miestelio susitikimai ir šventės. Smagu matyti, kad šiandien ši erdvė atgimsta dar jaukesnė, modernesnė ir patogesnė bendruomenei“, – sakė Kauno rajono vicemerė Snieguolė Navickienė.

Babtų miestelio aikštės viešųjų erdvių sutvarkymo ir infrastruktūros įrengimo darbai prasidėjo pernai. Savivaldybės biudžeto lėšomis buvo įrengtos krepšinio ir petankės aikštelės, sutvarkyti takai, įrengtas apšvietimas, pastatyti suolai, stalai ir kiti mažosios architektūros elementai. Atnaujinta aikštė tapo dar patrauklesne ir funkcionalesne erdve gyventojų laisvalaikiui, bendruomenės renginiams ir aktyviam poilsiui. Projektą įgyvendino mažoji bendrija „Irtosta“, projekto autorius – bendrovė „Tyrens Lietuva“.

Šventinę programą dovanojo Babtų kultūros pučiamųjų orkestras „Algupys“, linijinių šokių klubas „Judesio studija“, Babtų gimnazijos moksleiviai ir Babtų lopšelio-darželio vaikai.

Šiame straipsnyje:
babtai
atnaujinta pagrindinė aikštė
Kaimynų dienos šventė
Kauno rajono diena

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų