Bendrystei, šventėms ir susitikimams

„Ši aikštė Babtams visuomet buvo ypatinga vieta – čia augome, eidavome į mokyklą, čia vyko svarbiausi miestelio susitikimai ir šventės. Smagu matyti, kad šiandien ši erdvė atgimsta dar jaukesnė, modernesnė ir patogesnė bendruomenei“, – sakė Kauno rajono vicemerė Snieguolė Navickienė.
Babtų miestelio aikštės viešųjų erdvių sutvarkymo ir infrastruktūros įrengimo darbai prasidėjo pernai. Savivaldybės biudžeto lėšomis buvo įrengtos krepšinio ir petankės aikštelės, sutvarkyti takai, įrengtas apšvietimas, pastatyti suolai, stalai ir kiti mažosios architektūros elementai. Atnaujinta aikštė tapo dar patrauklesne ir funkcionalesne erdve gyventojų laisvalaikiui, bendruomenės renginiams ir aktyviam poilsiui. Projektą įgyvendino mažoji bendrija „Irtosta“, projekto autorius – bendrovė „Tyrens Lietuva“.
Šventinę programą dovanojo Babtų kultūros pučiamųjų orkestras „Algupys“, linijinių šokių klubas „Judesio studija“, Babtų gimnazijos moksleiviai ir Babtų lopšelio-darželio vaikai.
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