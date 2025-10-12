Dariaus ir Girėno stadione – incidentai: teko gaivinti ir žmogų

Į pagrindinės aikštės prieigas pateko neblaivus vyras
Kaip matoma fotografo nuotraukose, vienas sirgalius bandė veržtis stadiono aikštės link, tačiau apsaugos darbuotojai jį sulaikė.
„Turimais duomenimis, buvo galimai susistumdymas einant link stadiono, tačiau smurto atvejų nefiksuota. Pranešimų negauta, – portalui kauno.diena.lt teigė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Vaitkevičienė. – Nuotraukoje užfiksuotas sirgalius, kuris su vėliava pateko į pagrindinės aikštės prieigas. Asmuo išvesdintas, nustatinėjama tapatybė.“
Vėliau policijos atstovė papildė, kad į pagrindinės aikštės prieigas pateko neblaivus 35-erių (2,60 prom.) vyras. Vyrui surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl alkoholinių gėrimų gėrimo viešosiose vietose arba neblaivaus asmens pasirodymo viešosiose vietose bei nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo.
Stadione susitiko ne tik žaidėjai, sirgaliai, bet ir Lietuvos premjerė Inga Ruginienė bei Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
Sirgaliui sutriko sveikata
Tęsiantis rungtynėms medikams tribūnoje teko gaivinti sirgalių. Po maždaug 10 minučių nelaimėlis buvo išgabentas iš tribūnos.
Kaip teigė policijos atstovė, 65-erių sirgaliui sutriko sveikata, jis buvo pristatytas į gydymo įstaigą.
„Rungtynės praėjo sklandžiai. Daugiau incidentų nefiksuota“, – pasibaigus rungtynėms teigė O. Vaitkevičienė.
Po kovos Lietuvos futbolo rinktinė 0:2 (0:1) turėjo pripažinti lenkų pranašumą, tad pastarieji švenčia pergalę.
Kaip jau skelbta, iki rungtynių pradžios Lenkijos futbolo sirgaliai laiką leido centre, vėliau surengė eitynes.
Socialinių tinklų vaizdo įrašas.
Kaip užfiksavo kauniečiai, Laisvės alėjoje, ties „Miesto sodo“ kavine, ant grindinio gulėjo du atvykėliai.
Feisbuko vaizdo įrašas.
Lenkijos futbolo sirgaliai Kaune
Primename, kad komandos rungėsi dėl kelialapio į 2026 metų Pasaulio futbolo čempionatą.
Policijos pareigūnai ruošėsi įvairiems scenarijams dėl Lenkijos futbolo sirgalių elgesio. Kauniečiai sekmadienio rytą pastebėjo galimai lenkų paliktus pėdsakus mieste.
